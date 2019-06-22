原标题：山东大学4764名研究生上完“最后一课”告别校园

山东大学2019届研究生制作了15秒的毕业短视频，串联青春过往。 孙婷婷 摄

当天的学位授予仪式共为678位博士毕业生、4764位硕士研究生授予学位。 孙婷婷 摄

两位毕业生在互相整理毕业礼服。 孙婷婷 摄

毕业典礼是一场重要的仪式，有着极为深刻的意义，既一段将要结束的学习旅程画下精彩句点，更为迎接灿烂美好的人生未来开启序幕。 孙婷婷 摄

樊丽明希望毕业生始终秉承“朴实、扎实、务实”的山大品格，争做知行合一的实干家、攻坚克难的奋斗者，脚踏实地，锐意进取。 孙婷婷 摄

山东大学2019年研究生毕业典礼暨学位授予仪式22日在济南举行。 孙婷婷 摄

山东大学2019年研究生毕业典礼暨学位授予仪式22日在济南举行。 孙婷婷 摄

当天的学位授予仪式共为678位博士毕业生、4764位硕士研究生授予学位。 孙婷婷 摄

“儒学高等研究院的姚文昌同学，你先后发表论文10余篇，出版古籍整理专著4部，用天道酬勤为‘文史见长’增添注脚；晶体材料研究所的王守志同学，你以第一作者身份发表9篇论文，累计影响因子95.22，让晶体材料更加闪亮；经济学院的胡阳同学，8年来，你坚持用奖学金为贫困地区的小学生捐款助学，以一片善心传递人间大爱。”山东大学校长樊丽明22日在该校举行的2019年研究生毕业典礼暨学位授予仪式上谈及2019届毕业生取得的成绩，引发现场毕业生阵阵掌声。

当天的学位授予仪式共为678位博士毕业生、4764位硕士研究生授予学位。樊丽明在研究生“最后一课”上说，对同学们来说，你们的人生黄金时期正好与“两个一百年”的奋斗目标实现阶段高度契合。作为新时代的中国青年，作为传承百年山大“为国图强”精神的新一届毕业生，毕业生既面临着建功立业的历史机遇，更肩负着“天将降大任于斯人”的时代使命，理应成为实现中华民族伟大复兴强国梦的中坚力量。

“同学们，你们是新时期的‘新能源电池’，在山东大学汲取的能量，足够让你们在社会的各个角落发光发亮。”山东大学材料学院教授尹龙卫在发言时勉励学生，新时代有新舞台、新机遇，也提出了新要求、新期望。希望毕业生奋力弘扬母校“学无止境，气有浩然”的校训精神，坚决扛起时代使命，勇立潮头、勇攀高峰、勇往直前，在迈向社会主义现代化强国的进程中开创精彩人生。

山东大学临床医学院2019届博士毕业生张娅作为毕业生代表发言。回忆本硕博10年的求学生涯，她介绍说，在慢性淋巴细胞白血病的发病机制探讨以及筛选新型治疗靶点方面，她连续两年获得美国血液学年会颁发的“杰出成果奖”。“我会用我的一生牢记‘博施济众’的医学使命，雕琢‘广智求真’的求学精神。”

(责编：郝孟佳、袁勃)