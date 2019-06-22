北京科技大学：计划招生3450人 新增五个专业

人民网北京6月22日电 “北京科技大学是一所科技范儿非常浓厚的大学，2019年学校计划招生3450人、新增五个专业。”北京科技大学招办主任孙长林近日做客人民网2019高招系列访谈《招办主任来了》,解读学校今年的招生政策。

北京科技大学招办主任孙长林做客人民网 王子文/摄

北京科技大学是教育部直属全国重点大学、国家“双一流”建设高校，首批设立“卓越工程师”培养计划的高校。建校60多年以来，特别注重把科研成果及时应用到人才培养过程中，确立了特色化、精品化和国际化的人才培养思路。

招生计划3450人，继续推进大类招生

孙长林介绍，2019年学校招生政策未做大的修改，招生计划仍保持在3450人。但学校在招生结构方面进行了微调，主要体现在以下两方面。第一，学校将自主招生空余的计划投放到普通类中。第二，学校根据考生和家长的需求调整了部分专业的招生计划，针对受欢迎的专业类适当增加招生名额，如理科实验班、人工智能专业所在的自动化类和大数据所在的管理科学工程专业类。

“北京科技大学2019年继续推进大类招生，今年共有13个专业大类招生。” 孙长林表示，考虑到大类人才培养、学科交叉融合以及考生的专业针对性等问题，学校设置专业大类时避免了一个大类包含很多专业的情况。

北京科技大学招办主任孙长林访谈现场 王子文/摄

新增五个专业 构建本科生“3+3服务”模式

北京科技大学2019年新增了五个专业，具体包括人工智能、机器人工程、大数据管理应用、新能源科学与工程和环境科学。孙长林强调，新增的专业虽然是首次招生，但学科历史非常悠久、实力雄厚，致力于培养行业的领军人才。

孙长林表示，学校高度重视本科生的人才培养，构建了本科生“3+3服务”模式，前一个“3”是指任课教师、班主任和辅导员在学生成长和学术方面发挥引领的作用；后一个“3”是指导师、高年级的本科生和导师所带的研究生指导学生具体的学术事务，发挥朋辈辅导、榜样引领的作用。

此外，今年矿业类和冶金工程专业试行本硕贯通培养，学生第二学年的成绩达到专业前40%即可申请。本硕贯通培养的学生将在大四提前学习研究生一年级的课程，在硕士阶段提前一年毕业，提升就业竞争力。

转专业政策“零门槛、不设限、有指导、成功率高”

据了解，北京科技大学充分尊重学生的专业选择权和自主权，设立了“零门槛、不设限、有指导、成功率高”的转专业政策。

“零门槛”是指除外语类保送生等特殊类型学生外都可以在大一或大二期末申请转专业；“不设限”是指对转出的人数和学习成绩排名不设限制；“有指导”是指学校面向全体本科生开设了《生涯规划与就业指导》等课程，帮助学生科学选择专业。孙长林介绍，除了个别专业以外，其他专业基本上能够满足学生转专业的需求。每年80%以上的学生都能够转专业成功，而且转到的都是自己所喜欢的专业。（郝孟佳 王子文）

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