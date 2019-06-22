西南交通大学校长徐飞寄语2019届本科生毕业生：收获5G人生

（2019年6月22日）

亲爱的2019届毕业生，

各位老师、各位家长、各位来宾：

大家上午好！

首夏六月，芳草未歇，又是一年毕业季。今天和大家在这里共聚一堂，我感到十分高兴。首先，请允许我代表学校向2019届毕业生表示最真诚的祝贺！也请全体毕业生们和我一起，感念所有曾支持你们走到今天的人们。特别地，对精心培养你们的老师，辛勤养育你们的父母，陪伴你们成长的朋友，一并致以诚挚的感谢和崇高的敬意！

每年的毕业典礼既是尾声又是起点，既难舍难分依依惜别，又满怀希望憧憬未来。同学们，与毕业相伴的是整装再出发，你们即将步入充满挑战的未来。当今各种高科技、深科技、硬科技、黑科技层出不穷，已知世界被迅速拓展，未知世界被不断探索。在众多发现和发明中，最具代表性的当属近期世界上第一幅“黑洞”照片的诞生，人类由此掀开了曾被荷兰天文学家Heino Falcke誉为“可能代表人类知识终极”之黑洞的第一层面纱。

或许，诸位更能直观感受的是5G技术即将带来的巨大改变。相较于4G，5G的传输速率更高，覆盖范围更广，能量消耗更低，反应速度更快，能够打破人与人、人与物和物与物之间原有的联结界线，达到真正意义上的万物互联。5G技术具有的高速率、高可靠、低时延和低功耗，使其可以全面应用于移动互联网和物联网的各种场景。

2019年被业界确立为5G商用“元年”。以当下人工智能的大行其道和近日中国5G商用牌照的发放为标志，新的市场力量正在形成，新的社会结构正在建构，新的人类价值系统正在孕育，机会的大门正在向大家打开，这多么令人鼓舞！

德国作家赫尔曼·黑塞曾言，“所有的开始都拥有神奇的力量”。诸位当充分利用以5G为代表的新技术新范式开启的伟力，乘势而上，顺势而为，致力于成为视野更宽、心气更大、学习更强、专业更精、素质更高的青年才俊。为此，我想对你们提五点希望。

一、放飞梦想

南朝宋范晔《后汉书·虞诩传》曰：志不求易，事不避难。意为人应志存高远，且知难而进。你们要放飞梦想，早立鸿鹄志。仰望星空，志存高远，才能激发奋进潜力，青春岁月才不会像无舵之舟漂泊不定。中国现在正经历百年未有之大变局，我们比以往任何时期都更接近中华民族伟大复兴的中国梦。在座各位将是实现“两个一百年”奋斗目标的建设者和见证者，“强国一代”当属于你们。

新中国第一代领导人毛泽东早在十七岁时，就立下改变中国命运的远大理想。“孩儿立志出乡关，学不成名誓不还。埋骨何须桑梓地，人生无处不青山”。在给父亲留下这首诗后，青年毛泽东毅然放弃家中安逸的小康生活，走出家乡韶山冲，热切投身探索国家和民族出路的时代洪流。

不同时代的青年，有着不同的历史担当。然其共同之处在于，一代又一代有识之士都自觉将个人目标同国家命运和时代使命紧紧相联。你们要将个人梦和中国梦有机结合，积极投身建设和改革的各项事业，将奋斗作为青春最亮丽的底色，让理想信念在创业奋斗中升华，让青春在创新创造中闪光。

二、只争朝夕

凡事都有成本。沉没成本、边际成本、机会成本是微观经济学中最常提及的三大成本要素，都与时间有关。沉没成本决定如何看待过去，边际成本决定如何对待现在，机会成本则决定如何抉择未来。人生最贵的不是金钱是时间，时间是每个人与生俱来所持有的唯一且最重要的资源。人生最怕虽胸怀大志，却又虚度光阴。

人没有时间可以浪费，正如一句谚语所言“不忙于生，必忙于死”。要以凡事趁早、只争朝夕的状态不断提升自己。2018年中国青年曹原潜心研究的石墨烯传导试验终获成功，他的两篇论文在一天之内被世界顶级科学期刊《自然》同时刊发。由于解决了该领域困扰全世界107年的难题，他荣登《自然》2018年度十大科学家之首，这一年曹原年仅22岁。

风华正茂的你们，当积极作为、奋发有为。与其临渊羡鱼，不如退而结网；与其瞻前顾后，不如立即行动。在新一轮科技和产业变革蓄势待发、方兴未艾的新时代，及时有效地利用好时间，重视每一次时间投入带来的效用，争取在同样的单位时间内创造更大收益。同时，坚决克服侧身于生活的庸懒中虽不甘心却又畏首畏尾的状态，尤其要注意克服做事拖延的不良习惯。

墨菲定律揭示了一个特别有趣的心理现象：如果事情有变坏的可能，不管这种可能性有多小，它总会发生。这种心理其实也是很多同学患“拖延症”的根源。因为害怕失败，所以迟迟不行动，永远等待所谓条件具备和时机成熟。事实上，完成比完美更重要，过程比结果更值得珍视。过分重视结果，只会加重心理负担。在目标清晰、方法得当的前提下，注重耕耘、付出和努力本身才是正见。

三、久久为功

毕业后，为能尽快在所在行业或学业上拥有一席之地，你们往往容易急功近利，急于求成，但效果很可能适得其反。这就如同饥饿的人乍看见食物就狼吞虎咽，反而导致消化不良一样。习总书记告诫我们：做任何工作，都要有久久为功、利在长远的耐心和耐力。

诸位面前或许有多条成长“捷径”可供选择，但任何所谓的捷径都需要持之以恒。成长成功绝非“毕其功于一役”，需要用心坚持。一旦决定起飞，心就要属于天空，再遥远的目标，也经不起执着的坚持。你们要摒弃投机取巧的心态，舍得下笨功夫；还要秉持工匠精神，把看似寻常的工作或普通的事情做到极致。

作为与泰戈尔并肩的近代东方文学先驱、美籍黎巴嫩阿拉伯诗人纪伯伦有段名言：“如果有一天，不再寻找爱情，只是去爱；不再渴望胜利，只是去做；不再追求成功，只是去修行，才是真正的开始”。诸位不要贪一时之功，图一时之快。贪图一时之功利往往容易毁害终身利益，一时用力过猛，后续很难发力，短暂的昙花一现终将泯然众人矣。立足长远，循序渐进，驰而不息，久久为功，方为人生实现可持续发展的制胜法宝。

植物学家钟扬坚信“一个基因可以拯救一个国家，一粒种子可以造福万千苍生”，梦想为国家每个少数民族都培养一名植物学博士。援藏十六年，他的足迹遍布西藏最偏远最荒芜的地区，经年累月在青藏高原采集了上千种植物的四千多万颗种子，填补了世界种子资源库的诸多空白。他的这种情怀和坚持，非常值得大家学习。

四、兼收并蓄

5G的基本特征是无所不在，无所不包，它能帮助人类实现“4A”化，即在任何时间（anytime）、任何地点（anywhere）、任何人（anyone）、任何物（anything）都能顺畅通信。诸位即将走上新的学业或事业征途，要尽快适应新环境，善于吸纳各方所长为已所用，善于在不同的环境下纵横捭阖，发挥出自己的综合优势。

快速适应环境并脱颖而出的前提，是具备世界眼光和开放胸襟，真正做到“海纳百川、有容乃大”。但凡性格鲜明、思想博大的学林巨子，无一例外都融通中外，贯通古今。学界如此，产业界亦然。举例来说，无论是令国人无比骄傲自豪而此刻正处于风暴眼中的华为，还是在无人机行业占有全球市场份额72%的“独角兽”企业大疆科技，都非常重视博采众长。除了不断通过横向和纵向发展自身核心科技，利用专利申请和技术研发实现自我融合，还特别注重对标学习业界丰富多彩的最佳实践。

兼收并蓄之所以重要，是因为“横看成岭侧成峰，远近高低都不同”，事物和问题具有多面性和关联性，从不同角度、不同价值维度看待和思考问题，可以获得别样的启示。当今世界，万物互联，“单打独斗”几无可能，构建新型竞合（竞争+合作）关系，以打破零和博弈、实现互利共赢势在必然。借鉴、参考、学习、消化、吸收他人所长，能使自身以更低的代价、更快的迭代、更优的效果，实现更好的发展。

兼收并蓄还意味着对成长环境的接纳。大家都愿意去发达地区和一线城市，愿意去金融行业和互联网企业，这无可厚非，也是人之常情。但中西部等欠发达地区更需要你们，艰苦边远地区和基层一线更需要你们，制造业尤其是高端制造业等实体经济更需要你们，收入不高但极端重要的基础研究和应用基础研究更需要你们（如果你们选择深造并从事科研的话）！你们要勇于担当、玉汝于成，怀着“是金子到哪儿都会发光”的决心和信心，到祖国最需要的地方和领域去建功立业。

五、有备无患

2019年有一句话很火，叫做“时代抛弃你时连声招呼都不会打”。前段时间，全球最大的企业软件公司甲骨文裁员900人，这900人无一不曾是中国各大名校的精英，即便是他们——同龄人中的佼佼者，也不得不直面突如其来被裁的窘境。

从“无智能不发展”到“无5G不智能”，身处5G智能时代，已出现“三大替代”的说法，即机器人替代蓝领；软件程序算法替代白领；不适合被机器人和软件程序算法替代的，将被更廉价的劳动力替代。这“三大替代”几成大概率事件，或将很快到来。诸位要有强烈的忧患意识，未雨绸缪。凡事预则立，不预则废；若无远虑，必有近忧。

最近，美国宣布将华为列入管制实体名单，高通、谷歌、英特尔等众多西方企业随即中止与华为合作。正当大众以为华为将重蹈中兴覆辙时，华为备胎计划“海思”及“鸿蒙”系统横空面世，避免了受制于人的尴尬和被“断供”后的束手待毙。华为对基础研究和核心技术的深谋远虑，以及对守成大国与崛起大国关系演化的深刻洞察令人折服。不露声色，提前布局，切实行动，更是对“有备无患”的生动诠释。

在全社会各行各业高速发展、快速迭代的情况下，必须郑重思考哪些能力不会被轻易替代，或等价地考虑，哪些能力可以迁移。何为“可迁移能力”？简言之，就是从一个岗位转到另一个岗位，或从一个行业跨到另一个行业后可复用、可转化的能力。通常，在众多行业或领域中，80%的核心能力本质上是相通的。身处这样一个大变革年代，无论从事什么工作，都需要不断锤炼自己的可迁移能力。

同学们！

以上提出的五点希望，可以用5“G”来概括：Goal（放飞梦想）、Grasp（只争朝夕）、Growth（久久为功）、Globe（兼收并蓄）、Get ready（有备无患），这与5G技术最重要的五个特征，即高速度、低时延、低功耗、万物互联、泛在十分契合。同时，5G还代表成就人生的5种力：想象力、行动力、持久力、调和力和掌控力。五力并举，方能收获5G人生。

更进一步，让我们回到5G的本源。5G之“G”的本意为“代”（Generation），5G即“5代”或5阶段。从发育上讲，人生可分为物性、感性、理性、觉性、灵性5个阶段。物性之人是生物学意义之人，重身体发育；感性之人遵循快乐原则，重情感发育，行为主要受欲望、本能和潜意识支配，率真而任性；理性之人遵循现实原则，适应社会规则，重意志发育；觉性是人在社会规范、伦理道德和价值观念上的高度融合与内化。觉性之人重精神发育，通过自我修炼，摆脱功利束缚，追求道德完美和真理本性；灵性之人重心性发育，具有悲天悯人的情怀和与万物合谐的心性，追求大彻大悟，返朴归真，明心见性。

概言之，物性、感性、理性、觉性和灵性，分别对应“本我”、“小我”、“大我”、“超我”和“无我”。若把这“五性”和人生中性命、生命、使命这“三命”作一对照，则物性对应性命，感性、理性对应生命，觉性、灵性对应使命。

今年3月22日，习总书记在罗马会见意大利众议长菲科时谈到，“我愿意做到一个‘无我’的状态，为中国的发展奉献自己”。诸位要立足“本我”，走出“小我”，成为“大我”，追求“超我”和“无我”。同时，在“五种发育”中，更加注重意志发育、精神发育和心性发育，更加注重心灵攀登，真正做到专业成才、精神成人。

同学们，数载匆匆、一朝离别。今天，环顾四周，让我想起在你们之前的那些事业有成的交大毕业生。和他们一样，我知道诸位也将珍惜韶华，勤于修炼，不忘初心、牢记使命，努力成为各行各业的领导者和服务者，在人类开拓的每一处疆域，留下你们的足印。

请及时开启你们的5G人生，一路凯歌前行，不断超越自我，实现各种突破。没有什么可以被视为理所当然，一切皆可能！

最后，把最美好的祝福送给大家，母校静待诸位载誉而归。

谢谢。

来源：西南交通大学

(责编：郝孟佳、袁勃)