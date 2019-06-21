Science！西农姜雨教授团队在国际顶尖期刊发表论文

人民网北京6月21日电 （记者 何淼）21日上午，记者从西北农林科技大学获悉，国际学术期刊《科学》杂志在线刊发了西北农林科技大学动物科技学院姜雨教授研究团队与西北工业大学等9家国内外单位合作的研究论文《反刍动物角发生发育和鹿茸快速再生的遗传基础》。

《科学》杂志封面 西农供图

据悉，该论文从遗传学角度首次提出反刍动物的角具有相同的细胞起源——头部神经脊干细胞，其发育过程利用了基本相同的基因调控通路，为反刍动物角具有单一的进化起源和发生发育机制提供了证据。该成果第一单位为西北农林科技大学，第一作者为姜雨教授的博士生王禹，姜雨教授和西北工业大学王文教授、邱强教授为共同通讯作者。

据介绍，西北农林科技大学联合西北工业大学、中国农业科学院、丹麦哥本哈根大学、中科院昆明动物研究所、四川养麝研究所、石河子大学、新疆畜牧科学院、深圳华大基因研究院和美国Recombinetics公司等9家单位，通过比较不同类型的反刍动物基因组和多达270个转录组，发现羊角和鹿茸具有相似的基因表达模式，其特异高表达的基因主要募集来自在骨、皮肤、脑和睾丸组织表达的基因。这些角组织特异高表达基因，连同一些快速进化基因都参与了神经脊细胞迁移通路，从而从遗传学角度首次提出反刍动物的角具有相同的细胞起源——头部神经脊干细胞，为反刍动物角具有单一的进化起源提供了遗传学证据，也为无角牛、羊的育种提供了理论基础，并为通过基因编辑手段生产无角牛羊提供了关键靶基因。

姜雨教授和研究生们在工作 靳军/摄

此外，研究还发现，多个原癌基因通路在鹿角组织被激活并发生遗传改变，可能在调控鹿茸快速再生过程中发挥重要作用，同时几个重要的抑癌基因也发生了鹿科特异的遗传改变，其可能强化了抑癌作用。因此，进一步的功能研究将在证明快速但受控的细胞生长的潜在机制以及探索鹿作为器官再生模型和癌症模型方面具有重要的科学意义，为癌症治疗和预防提供新的思路和方法。

据了解，该研究获得了西北农林科技大学高性能计算平台的支持，研究资金获得了来自国际、国内多家基金的帮助。

(责编：何淼、熊旭)