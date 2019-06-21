教育部制定《义务教育领域基层政务公开标准指引》

记者获悉，教育部日前印发《义务教育领域基层政务公开标准指引》。提出2020年底前，实现义务教育领域基层政务公开内容覆盖权力运行全流程、政务服务全过程，公开制度化、标准化水平显著提升，教育透明度和公众参与度不断提高，人民群众的教育获得感持续增强。

《指引》要求，各地县（市、区）及以下义务教育领域基层部门应立足本地工作实际，按照《指引》明确的工作要求和目录内容，健全工作规范、完善工作机制、加强组织保障，切实做好义务教育领域信息发布、政策解读、回应关切和公众参与等各项工作。县以上教育主管部门切实承担起主体责任，发挥好指导、监督、评估作用，以推进标准化规范化建设为抓手，将教育公开不断推向深入。

《指引》规定了政务公开工作流程规范，其中包含全面落实“五公开”要求，推进决策、执行、管理、服务、结果公开；完善信息发布流程，加强政府信息公开属性源头管理；加强政策宣传解读。按照“谁起草、谁预判、谁解读”原则，评估舆论风险，准确及时解读；及时回应社会关切，建立健全义务教育领域政务舆情收集、研判、处置和回应机制；积极扩大公众参与。完善公众参与机制，加强政民互动；优化公开平台渠道。参照标准目录内容分类，在政府门户网站开设教育专栏，优化栏目设置，集中发布教育信息。

教育部要求各地应及时公开标准目录中的全部事项，并根据实际情况主动拓宽公开范围、细化公开内容、丰富公开渠道、缩短公开时限、创新公开方式，为人民群众获取教育信息提供切实便利，不断提高教育透明度。（刘博智）

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