杭州全面推进“互联网+义务教育” 助力高水平建设“美好教育”

原标题：杭州全面推进“互联网+义务教育”

日前，杭州余杭区召开2019年同步课堂及空间建设研讨会。活动现场，临平一小、崇贤一小分别就城乡同步课堂、之江汇教育广场网络学习空间建设等进行了经验分享。

余杭是“浙江省政府数字化转型重大项目”试点区，过去几年里，余杭已经开展了一系列相关活动。在2018年省特色空间征集活动中，区17位教师获“省精品空间”、3位教师获“省特色教学空间”荣誉。在“互联网+义务教育”县域内城乡结对帮扶学校中，全区共有11所学校名列其中。

“城乡同步课堂是我省教育的重要工作之一，在互联网+教育大平台目标引领下，教育教学必将有创新，教育必有大变革。”杭州市教育技术中心副主任金伟杰介绍，杭州市教育局专门成立“互联网+义务教育”中小学校结对帮扶工作领导小组，从顶层谋划、机制保障、技术研讨、课程设置等方面多管齐下，平稳有序高效地推进结对帮扶工作。

截至目前，杭州市确定结对学校共226所，其中省域内结对学校16所，市域内结对校37所，区、县（市）结对校173所，超额完成浙江省下达的148所学校结对任务，实现乡村小规模小学和乡村薄弱学校全覆盖。这也是杭州教育努力办好每一所乡村学校，推动城乡义务教育优质均衡发展，助推高水平建设“美好教育”的一项重要举措。（王洁）

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