全国高校在京招生计划公布 本科普通批计划招生2.8万余人

原标题：本科普通批计划招生2.8万余人

本周日高考成绩发榜；下周二起，考生将依据高考成绩和“一分一段”排名填报志愿。作为填报志愿的重要参考，《北京市2019年普通高等学校招生专业目录》近日发布。今年本科一批、二批合并为本科普通批，因此本科招生主要分为本科提前批和本科普通批。据统计，今年全国高校本科提前批普通类和本科普通批共计划在京招生34200余人，其中本科提前批普通类6100余人，本科普通批28100余人。

此前北京教育考试院公布的数据显示，今年北京共有59209人报名参加高考，比去年减少4000余人；其中统考考生54065人，比去年减少2000余人。而根据最新公布的全国高校在京招生计划，今年全国高校在京安排了本科提前批普通类招生计划6100余人，包括文史类1600余人、理工类4500余人。今年北京本科一批、二批合并为本科普通批，全国在京招生计划共计28100余人，包括文史类6400余人、理工类21700余人。

具体到北京地区的几所全国重点高校，记者梳理发现，“清北人师”在京招生计划与往年基本持平，仅北师大本部比去年扩招2人。按照专业目录，清华大学在京统招总计划为169人，包括文史类7人、理工类162人。北京大学在京统招总计划为183人，其中文史类72人，包括提前批10人、本科普通批62人；理工类111人，包括提前批6人、本科普通批105人。北大在京提前批投放的名额均为小语种专业。中国人民大学本部在京统招计划为146人，包括提前批10人，其中文史类、理工类各5人；本科普通批136人，文史类、理工类各68人。此外，人大苏州校区在京计划招生18人，包括文史类、理工类各9人。北京师范大学本部在京统招计划为112人，比去年增加2人，其中文史类42人，比去年增加5人；理工类70人，较去年减少3人。北师大珠海校区今年开始招生，在京计划为20人，包括文史类8人，理工类12人。需要说明的是，自主招生、保送生、艺术特长生等特殊类型招生均不占用各校的统招计划数。

与此同时，部分重点高校在招生计划上略有调整：北京航空航天大学在京统招计划为265人，较去年减少2人。其中，本科提前批文史类13人中增加了社会科学实验班10人，其余3人与提前批理工类27人均为飞行技术专业学员。本科普通批文史类10人，比去年减少12人；理工类与去年持平，为215人。北京理工大学在京本科普通批招生计划共190人，包括文史类30人、理工类160人；较去年相比，文史类减招3人。另外北理工中外合作办学项目在京计划招收本科普通批理工类48人。中国农业大学本科普通批在京招生计划共129人，包括文史类13人、理工类116人；较去年相比，文史类增加1人，理工类增加4人。农大中外合作办学在京本科普通批计划招收文史类25人、理工类56人。中央民族大学在京计划招生60人，包括本科提前批4人，本科普通批56人。（李祺瑶）

(责编：褚昕岚(实习生)、熊旭)