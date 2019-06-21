怕孩子上不了幼儿园 妈妈给娃报5个班

原标题：怕上幼儿园跟不上 有个妈妈给娃报5个班

对于孩子上幼儿园这件事，二孩妈妈乐乐妈显得淡定多了。

距离新学期开学，只剩下不到两周。现在开始犯焦虑症的，不仅仅是作业没做完的中小学生和他们的家长，还有幼儿园小班的老师们。

据说，每个带过小班的幼儿园老师，都对开学第一天教室里哭声一片的惨烈场面，记忆犹新。更让老师们犯愁的是，不光要安抚孩子，还要肩负起宽慰爸妈的重任——

“每次新学年开学，都有不少新生家长放心不下。有的家长看孩子在教室里哭，自己也心疼得在外面抹眼泪；有的家长还会等在幼儿园门外，透过的围栏缝隙偷偷往里看。”杭州东城第二幼儿园老师刘小红说，为了尽可能缓解新生家长的焦虑情绪，每次家访她都会准备很久。

上周，钱报记者跟着刘小红等幼儿园的老师，来到新生家里家访，听到了不少值得深思的故事。

许多家长担心孩子不能适应幼儿园生活，给娃报了不少和早教相关的培训班。在这方面，作为过来人的二胎妈妈则显得要淡定得多。

有个妈妈给娃报了5个班

周一到周五全排满

据2018年《中国早教蓝皮书》显示，2017年我国早教市场规模突破2000亿元，其中家庭对早教支出500元、1000元/月占比是最高的。

“周围的孩子都报了好多班，自己宝宝要是不报肯定就要落后了。”家访中，闹闹妈妈向幼儿园老师透露了自己报班的初衷。

闹闹从小比较内向，看到陌生人会特别腼腆，也就是我们常说的“怕生”。听身边的妈妈们介绍，早教课对怕生的孩子比较有帮助，所以闹闹两周岁时，妈妈就给他报了早教班。但是闹闹在课上总是哭，表现得非常抗拒，妈妈只好放弃了早教课，把目标转向了其他培训班。

“给闹闹上培训班，也是为了让他多接触同龄孩子，顺便培养兴趣。”闹闹妈妈说。现在闹闹已尝试过英语、乐高、美术、街舞等课程。

“上过这些课程之后，我们发现闹闹对乐高积木最感兴趣，就坚持给他上乐高课。”闹闹妈妈说，“现在闹闹每周上两节培训课，每年在培训班上的花费在5000元左右，和身边其他妈妈比，并不算多。”

据闹闹妈妈介绍，她身边80%的妈妈都给孩子报了培训班，少的1-2个，最多的有5个，周一到周五全排满了。

二孩妈妈坚持不报班

认为这对孩子根本没用

我们在家访中认识的乐乐妈，在报班这件事上，和闹闹妈持完全相反的态度。

乐乐妈有两个宝贝，二宝乐乐今年上幼儿园。有了第一个孩子的经验，她没有给乐乐报任何培训班。

乐乐也是个容易害羞的孩子，但是对进入幼儿园，却一点也不“害怕”。在孩子眼里，幼儿园是个非常好玩的地方，因为妈妈经常和他说幼儿园里有很多玩具和很多好玩的小朋友。

“在大宝上幼儿园前，我也想过是不是要给孩子多报些班，让她学一些东西，以后才能更好地适应幼儿园。后来等大宝上幼儿园后才发现，之前学过的那些所谓的‘技能’都没用。那些担心孩子无法适应幼儿园的担心，真的是妈妈们在杞人忧天。”乐乐妈说，“刚进入幼儿园时，孩子的确会表现出不适情绪，但是过几个星期便慢慢适应了。所以现在对二宝（上幼儿园），我不再焦虑。”

不过，虽然没有上过任何培训班，但乐乐却很喜欢唱歌、跳舞。问起养育孩子的经验，乐乐妈先说了一个听来的小故事：

有个孩子吵着让妈妈讲故事，妈妈问孩子：“手机里有那么多讲故事的节目，干嘛还要我讲？”孩子说：“因为他们不会抱着我讲呀！”

“我认为，对于年幼的孩子来说，父母才是最好的老师，外面任何的培训机构都不会比父母的陪伴更重要。”乐乐妈说。

上培训班对入园帮助不大

家长应放轻松

“今年我班里有很多二胎妈妈，和一胎妈妈相比，二胎妈妈给娃报班的比率确实要低很多。”杭州拱墅区左岸幼儿园的丁老师说。

“在上幼儿园之前的各种培训班，对孩子来说作用的确不大。孩子在幼儿园的适应和表现，往往和孩子的性格、年龄和家庭引导有关。提前上托班的孩子的确会比没上过托班的孩子适应能力强，但是没上过托班的孩子到了幼儿园一段时间后，也可以很好地适应新环境。”丁老师说，家长对孩子上幼儿园的焦虑，往往是害怕孩子不能和身边的伙伴友好相处，害怕孩子生病等等，但是走进幼儿园是孩子走上社会的第一关，家长需要做的就是放下心来，帮助自家的宝贝跨过这个坎，相信他们能够很快适应新环境。

本报记者 沈蒙和 本报实习生 陈宏程

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