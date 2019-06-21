北京物资学院：计划招生1480人 部分专业实行大类招生

人民网北京6月21日电 “几十年来，学校为国家培养了大批流通领域的高级的专业人才，尤其是在物流和证券期货等行业中，我们的毕业生享有较高的社会声誉。”近日，北京物资学院招生办公室主任孙静、北京物资学院物流学院院长姜旭做客人民网2019高招系列访谈节目《招办主任来了》，介绍了学校的基本情况、招生政策和亮点专业。

北京物资学院招生办公室主任孙静 王子文/摄

北京物资学院物流学院院长姜旭 王子文/摄

北京物资学院设有8个学院，27个本科专业，是一所以物流和流通为特色，以经济学科为基础，以管理学科为主干，经、管、理、工、文、法等多学科协调发展的北京市属公办普通高等院校。

北京物资学院招办访谈直播间 王子文/摄

招生计划与往年持平 招生政策三大变化

北京物资学院今年计划在全国30个省市招收本科生1480人，和往年相比保持稳定，在北京的招生计划基本占到招生计划总数的60%。

“今年招生政策和往年相比有比较大的变化，这些变化对同学们来说都是好消息。”孙静介绍，今年招生政策主要有三大变化。第一大变化，学校新增了供应链管理、数据科学与大数据技术两个本科专业。

第二大变化，学校今年部分专业实行大类招生。共有三个大类，其中金融学类包括金融学、金融学（期货与证券）两个本科专业及方向，物流管理与工程类包括物流管理、物流工程、采购管理、供应链管理四个本科专业，工商管理类包括工商管理、市场营销、人力资源管理三个本科专业。大类录取的学生在前一年或前两年学习基础课程，在完成基础课程学习、对专业有比较深入的了解之后，再根据自己的兴趣爱好，在大类专业范围内自由选择专业。

第三大变化，今年计算机科学与技术专业首次招收实验班。

提供多种转专业的机会 建立完善的资助帮扶体系

孙静表示，北京物资学院给学生提供了多种选择专业的机会。学校设有三个国际班，包括物流学院开设的中美物流班，经济学院开设的中外金融班，商学院开设的会计学（ACCA）班。学生在拿到录取通知书之后，就可以在网上二次选拔报名系统中申请转入三个国际班之一，批准通过后就可以进入国际班学习。另外，大一结束和大二结束之后，如果学校达到对方学院公布的接收条件，就可以提出转专业申请。

学校建立了完善的“奖贷助减免补”资助帮扶体系。主要包括新生绿色通道、国家助学贷款、减免学费制度、临时困难补助、勤工助学、国家励志奖学金、北京市国家助学金等。除了资助帮扶体系之外，学校还设立了各类的奖学金，有国家级奖学金、北京市级奖学金、社会团体和企业设立的各种资助性的奖学金、北京物资学院设立的各项奖学金等。

国内物流人才的摇篮 国际化实战型培养模式

“物流学院一直秉承培养国际化、实战型、创新型物流人才，已经成为国内物流人才培养的摇篮，也被称为国内物流人才的黄埔军校。”姜旭介绍，北京物资学院物流学院2006年成立，目前有物流管理专业、物流工程专业、供应链管理专业、采购管理专业和质量管理专业，并开设了全国唯一一家国家级物流系统与技术实验教学示范中心。

物流学院一直秉承国际化、实战型物流人才培养，开设有2+2中美班，3+1中德班，3+1中日班。通过和国外的高校合作和交流，学院培养了大批的国际化物流人才，很多学生毕业以后进入跨国物流企业，也为跨境电商、跨境物流、跨境贸易做出很大贡献。 （何淼 褚昕岚）

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