2019高考成绩即将陆续公布 多地披露阅卷过程

中新网北京6月21日电(冷昊阳)根据各地已经公布的放榜时间，从明日开始，各地2019年高考成绩将陆续公布，不少省份的志愿填报时间也进一步明确。此外，在今年的高考阅卷中，不少省份的评卷场更新了设施设备，强化了内部精细化管理，力求高考成绩公平、准确。

资料图：6月8日，山西太原成成中学考点，走出考场的考生露出灿烂笑容。中新社记者 武俊杰 摄

各地明起将陆续公布高考成绩

今年全国高考结束之后，各省份陆续公布了高考成绩查询的时间，22日开始，各地的高考成绩将陆续公布。

在已公布查分时间的省份中，最早公布高考成绩的是四川。该省考生成绩可于6月22日晚开始，通过省教育厅、省教育考试院的官方网站、微信，省教育厅政务微博等8种渠道免费查询自己的成绩。

此外，经记者梳理，北京、河北、上海、浙江、安徽、江西、湖北、广西等地将放榜时间定于6月23日；天津、吉林、黑龙江、重庆、陕西、新疆等省份则定于6月24日；江苏、山东、河南、湖南、广东等地的考生则可于25日起查询成绩。

资料图：广西高考评卷现场，评卷老师认真评卷。 林艳华 摄

多地披露高考阅卷细节 力保公平准确

在每年的高考中，如何确保阅卷的公平、准确都是不少家长和考生关心的重点。今年，不少省份的评卷场还更新了设施设备，强化了内部精细化管理，力求高考成绩公平、准确。

例如，广东在今年的高考阅卷中，全省共选聘约3400名评卷教师，其90%来自中学老师，10%来自大学老师。凡是参加评卷工作的中学教师均须为具有中教一级以上职称的学科骨干教师，且没有直系亲属参加今年高考。

再如，山东在评卷过程中，高考评卷所有题目均为“双评”，考生答卷会随机分发给题组的两位评卷教师。评卷教师既不知道这道答题还发给哪位教师评阅，也不知道另外一位教师打了多少分，更不知道这是哪位同学的试卷。如果两位教师的评分超过设定的误差值，就会被系统自动判定为无效评阅，需要找第三位教师重新评阅或提交组长仲裁。

在广西，为确保评分更准确，今年该地还首次启用智能评卷系统，对英语、语文、数学、文综/理综全科目进行空白未作答题目检测，并与人工评分和缺考考生数据进行比对，有效预防漏评和空白未作答题目误判分的情况发生。

在重庆，评卷结束前，评卷专家组会通过评卷系统校验考生成绩的一致性，比如某位考生主观题得分高而客观题得分低、数学总分高而理科综合得分低等情况，都要进行专门的复查校验，以确保试卷评阅准确无误。同时，进入成绩合成环节后，两组工作人员将采用不同方法和软件分别独立进行成绩合成，两组合成成绩比对完全一致后，才能得出最终分数。

资料图：6月8日，广州华师附中考点，考生在考试结束后轻松走出考场。中新社记者 姬东 摄

志愿填报时间陆续公布

与此同时，还有多个省份进一步披露了高考志愿的填报时间。

例如，江苏今年分两个阶段网上填报志愿。其中，6月27日至7月2日，考生可填报本科院校志愿；而在7月27日至28日，考生则可填报高职(专科)院校志愿。

在四川，该省本科提前批志愿填报截止时间为6月24日17:00，其余本科志愿填报截止时间为6月28日12:00，专科志愿则需在7月5日12: 00前完成填报。

与此同时，也有省份将所有批次的志愿填报规定在统一时间。例如，西藏就设置所有批次志愿统一在6月26日至7月1日填报。

值得一提的是，根据全国各省份高考志愿填报时间安排，“2019年高考网上咨询周”将于6月22日至28日在“阳光高考”信息平台启动，每日咨询时间9点至17点。

“咨询周”期间，全国招生高校将在线回答问题，北京、上海、江苏、浙江、福建、河南、海南、贵州、青海等部分省市将在平台举办咨询专场。广大考生和家长也可通过手机等移动端方式咨询。为提高咨询效率，教育部提醒，考生和家长可先浏览各招生单位发布的最新信息，了解相关情况。

资料图：走出考场的考生在考点前合影。泱波 摄

教育部三令五申 严禁宣传“高考状元”

在此前几年，每当高考成绩出炉后，各地的“高考状元”、“高考升学率”等都是外界关注的焦点。不过在今年，教育部已经三令五申，禁止宣传“高考状元”、“高考升学率”的行为。

例如，在5月6日召开的2019年全国普通高校招生考试安全工作电视电话会议上，教育部部长陈宝生强调，要严禁宣传“高考状元”、“高考升学率”，加强对中学高考标语的管理，坚决杜绝任何关于高考的炒作。

再如，今年5月，教育部办公厅下发的《关于严格规范大中小学招生秩序的紧急通知》也明确提出，严禁教育行政部门、初高中学校宣传中高考状元和升学率或公布中高考成绩排名。(完)

(责编：白宇、岳弘彬)