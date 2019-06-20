五所高校联合发布高招信息 学生转专业“零门槛”

五校联合招生咨询活动新闻发布会现场（魏长林/摄）

人民网北京6月20日电（李依环）2019年高考已落下帷幕，考生和家长等待成绩公布的同时，也非常关注高校招录政策。日前，北京交通大学、北京科技大学、北京邮电大学、北京林业大学、北京化工大学等五所高校联合举行招生咨询活动，全面解读招生录取政策。据介绍，五所高校今年招生规模总体保持稳定，在北京招生计划超过千人，较去年有所增加。

招生规模总体稳定 人工智能等成新增专业热门

从现场介绍来看，今年五所高校招生规模总体保持稳定，全国招生计划总体与去年持平，同时继续实施大类招生。此外，人工智能、大数据、机器人工程等专业成为今年高招的新亮点，多所高校均有新增相关专业。

今年，北京邮电大学本科招生总计划保持在3680人，部分专业按大类方式进行招生和培养。该校组建“叶培大创新创业学院”，聚焦人工智能、物联网、大数据、云计算等新工科重点发展技术方向培养。

北京交通大学招生总规模4400人，其中本科计划4200人，高职计划200人。该校今年新增人工智能本科专业，在计算机类中进行招生，学生填报志愿时按计算机类进行填报，在大一第二学期进行专业分流。

北京科技大学招生总计划保持在3450人，对部分地区继续执行百分百满足考生专业志愿的政策。今年，该校新增5个本科招生专业，包括人工智能、机器人工程、大数据管理与应用、新能源科学与工程、环境科学。

北京林业大学招生计划总数为3400人，在全国30个省份投放的统招文理科计划均有一定增加。该校今年新增经济林、数据科学与大数据技术两个本科专业，分别在林学类、计算机类大类下进行招生。

北京化工大学本科招生计划为3850人，实施13个大类招生，同时继续设立试验班招生。该校今年新增“机器人工程”专业，按“机械类(高端装备与智能制造、机器人)”大类招生。

学生可自主选择专业 部分承诺转专业“零门槛”

为了给学生更多的专业选择空间，今年多所高校都降低了转专业的“门槛”。北京邮电大学、北京林业大学实施转专业申请“零门槛”政策。北京交通大学也实施了相对灵活的转专业政策，除特殊限定的学生外，其他学生均有机会提出转专业申请。

北京科技大学招生办公室主任孙长林介绍，学校实施“零门槛、不设限”转专业政策，除招生时有特别约定的考生，其他在校本科生均可在大一、大二学年末提出转专业申请。各专业对转出的人数不做限制，对学习成绩排名不做限制。

“我校为学生提供四次转专业机会，提供更多选择专业和发展的机会。”北京化工大学招生办公室主任许海军谈到，高考录取分数较高专业可申请转向低录取分数的任意专业。同时，对于学期中的转专业申请不设门槛，由转入专业所在学院进行考核，合格者即可转专业。在校生还可通过双学位专业和辅修专业进行跨学科选课。

此外，今年五所高校对于学生录取规则均承诺，在满足平行志愿情况下，如果考生专业服从调剂，学校提档后保证不退档。

(责编：李依环、熊旭)