中国科学院大学:招生政策保持稳定 科教融合助力人才培养

人民网北京6月20日电 “学校今年招生的13个专业都是全国最好的专业之一”，中国科学院大学副校长杨国强近日做客人民网2019高招系列访谈《招办主任来了》,解读学校今年的招生政策和特色。

中国科学院大学副校长杨国强做客人民网 王子文/摄

中国科学院大学前身为中国科学院研究生院，长期以来从事博士、硕士研究生的教育和培养工作，2012年经教育部批准更名，2014年开始招收本科生，致力于培养追求科学梦想、献身科学事业、立志科教报国的未来科学家。

13个专业招生 科教融合助力人才培养

杨国强介绍，学校2019年招生政策保持稳定，招生规模、各省市招生名额几乎与去年一致。在专业方面，国科大今年暂无新增专业，仍然为13个专业招生。这些专业都是全国最好的专业之一，绝大多数都在教育部第四轮学科评估中取得了A+或A等级。

杨国强表示，学校在人才培养上注重科教融合的理念，各学院由中科院主要研究所承办，许多研究所的研究人员，特别是正教授、正研究员同时是学校的教授，他们科研工作在研究所、教育工作就在学校。

在教学方面杨国强提到，国科大注重培养本科生的批判精神和科学研究的前沿视野，目前有20多位院士给本科生讲课，所有的专业课老师都是正教授以上。此外，学校为每个班级配备了两位班主任，科学家班主任由研究所的所长、书记、院士和著名科学家等来担任，另一位则是青年班主任。

中国科学院大学副校长杨国强访谈现场 王子文/摄

转专业自由选择度高 奖助学金体系完备

杨国强表示，学校从2014年招收本科生时就设立了计算机、英语和中文写作等基础课程，希望学生在前两三个学期把基础打牢。学校还注重个性化培养，希望学生按照兴趣、能力来学习，因此学生在转专业时自由选择度高，所有学生都可以在第二个学期申请预调专业，到第三个学期后再确定转专业。目前，每年转专业最终的成功率大概有30%。

杨国强介绍，针对贫困地区学校设有奋飞计划，今年面向6个省份招收30名贫困生，入学可以通过绿色通道减免学费。此外，学校奖助学金体系完备，设有国家奖学金、科学院奖学金和国科大奖学金等，助学金每年最高可达一万，能够保证学生的日常生活。

立足国际视野办学，培养国际化人才

杨国强特别提到，国科大高度重视国际化办学，立足于培养学生的国际视野，目前已与全球顶尖的17所高校签订了合作交流协议。在本科学习阶段，学生可以凭借访学计划到国外著名的大学交流4-6个月，学费和保险费用由学校承担，学生和家长仅需负责生活费。（何淼 王子文）

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