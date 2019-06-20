数字经济时代国际商务人才如何培养？专家学者这样说

图为国际商务·中传论坛现场 主办方供图

人民网北京6月20日电 “数字赋能 商务无界”国际商务·中传论坛15日在中国传媒大学举办。国内外专家学者聚焦数字经济时代的内涵和发展形势，积极探索国际商务专业人才培养创新模式。

中国传媒大学副校长段鹏指出，当下我国实体经济与数字经济的融合持续深入，产业的业态、组织、结构及商业模式不断创新，客观上要求高等教育在专业建设与人才培养上要积极呼应国家发展战略和产业发展需求。

国家信息中心信息化和产业发展部主任单志广从国家数字经济发展战略的角度，阐述数字经济的基本内涵、发展形势，并对以数据为关键要素、以数字经济提供发展新动能的基本原理进行了解读。

中央财经大学中国互联网经济研究院院长孙宝文表示，数字经济的发展带来了个人信息保护、网上交易数据确权、平台垄断与不正当竞争等监管与治理的新问题。企业需要调整自身的组织结构、优化微观决策与行为、推动技术融合，进行创新数字化转型。

美国南卡罗来纳大学教授 Douglas Woodward指出，硅谷和深圳等高度先进的创新集群有以下特征：无与伦比的工程人才、高效的输入共享和深层的供应链联系，以及日益增强的知识流和信息溢出，它们将在数字时代发挥重要作用。

此外，来自国内外学界和业界的专家学者们在分论坛中就数字化时代国际商务人才培养模式创新以及数字化时代现代服务业发展模式创新发表了精彩演讲。

据悉，该论坛是由中国传媒大学与美国南卡罗来纳大学首次共同举办的常设品牌论坛，以“开放、互联、共创”为原则，旨在“搭平台、聚共识、谋发展”，汇聚国际国内专家学者，推动高校与相关科研机构、企业之间在国际商务领域的教学和科研交流与合作。（李依环 王子文）

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