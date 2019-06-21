中国职业技术教育学会会长鲁昕：语言已成为非常重要的战略资源

人民网北京6月21日电 近日，北京外国语大学中国职业外语教育发展研究中心成立大会暨首届中国职业外语教育发展研究高端论坛在外语教学与研究出版社举行。中国职业技术教育学会会长、教育部原副部长鲁昕表示，在国际交往日趋频繁、国际影响不断增强、“一带一路”倡议持续深入，中国参与全球治理能力不断提升的大背景下，语言已成为非常重要的战略资源。

鲁昕指出，国家迫切需要能够参与全球治理的有知识、有技术、有专业、有语言能力的人才。外研社作为承担中心具体工作的载体，不可替代，责无旁贷。她希望，中心通过在职业英语教材、评价体系、线上终端等方面多作探索与创新，助力中国的现代职业教育真正达到现代水平。

北京外国语大学党委书记王定华表示，中心在未来能够汇聚全国外语优质专业资源，开展职业教育国际化发展研究，探索建设职业外语教育与人才培养标准体系，以顶层设计、研制标准、建立示范、推广应用为路径，为新时代中国职业外语教育的崭新发展制定更专业的制度依据、开拓更广阔的发展空间，为提升我国职业教育水平与国际竞争力贡献全新力量。

外语教学与研究出版社总编辑徐建中表示，在职业教育大有可为的新时代，外研社将把中国职业外语教育发展研究中心的成立作为新契机，将中心发展建设和发展视为己任，努力把中心建设成为中国职业外语教育发展的“智库”、研究的“平台”、合作的“桥梁”和评价的“标准”。

成立大会上，鲁昕、王定华共同为北京外国语大学中国职业外语教育发展研究中心揭牌。随后的首届中国职业外语教育发展研究高端论坛上，教育部职业技术教育中心研究所副所长曾天山、山东外贸职业学院院长刁建东、广东省外语艺术职业学院院长曾用强和天津职业技术师范大学职业教育学院院长张元分别就“新时代职业教育改革与发展”“深化职业外语教育改革，推动教师、教材与教法创新”“职业外语教育教学标准体系建设探索”和“人工智能与职业外语教育发展”作专题发言。

据了解，北京外国语大学中国职业外语教育发展研究中心聘请74位国内外知名专家学者担任研究中心指导委员会、专家委员会和执行委员会委员。鲁昕担任指导委员会顾问，王定华担任指导委员会主任。 （熊旭 褚昕岚）

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