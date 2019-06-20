教育部：普通高中已修订语文等学科17个课程标准

人民网北京6月20日电（李依环）今日上午，教育部举行新闻发布会，解读《国务院办公厅关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见》。教育部教材局巡视员申继亮在发布会上介绍，普通高中课程方案、课程标准和教材的修订工作已经基本结束。其中，在课程标准修订方面，已修订语文等学科17个课程标准，新研制德语、法语和西班牙语3个课程标准，共计20个课程标准。

“这一次普通高中课程教材的修订，不仅对内容进行了更新调整，对课程的结构也进行了优化。”申继亮指出，课程结构优化的突出重点是满足学生多样化学习需要和高考综合改革的需要，尤其注重增强课程教材的育人功能。

对于如何增强课程教材的育人功能，申继亮指出，在文本结构上，此次新增了学科核心素养和学业质量标准两部分内容，重新界定了课程目标，使得课程的育人目标和要求更加具体化、更加细化。同时，学业质量标准的提出，也更加强调对于学习过程和结果的考核评价，不仅仅关注学生对于知识的理解和掌握，而且更多地关注学生素养、问题解决能力的养成。

据悉，此次在课标内容方面，新课标也努力凸显思想性、时代性和整体性。各学科课标进一步强化社会主义核心价值观教育，中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化教育等内容，全面落实中央有关要求；充分反映马克思主义中国化最新成果以及经济社会发展、科技进步新成就；更加关注学科内在联系及学科间的相互配合，克服碎片化及彼此间的脱节等现象。

此外，对于教材的修订情况，申继亮会上也谈到，教育部组织专家对普通高中课程方案和课程标准进行修订，目前统编语文、历史、思想政治三科教材的编写审查工作已基本结束，预计将于2022年前正式投入使用。

(责编：褚昕岚(实习生)、熊旭)