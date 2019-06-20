华南理工大学广州学院举行2019年毕业典礼暨学位授予仪式

近日，华南理工大学广州学院举行了2019年毕业典礼暨学位授予仪式。2019届5400多名毕业生参加典礼，共上大学最后一课。

毕业典礼现场 华南理工大学广州学院供图

华南理工大学党委常委、副校长，华南理工大学广州学院校长邱学青致辞 华南理工大学广州学院供图

典礼上，华南理工大学党委常委、副校长，华南理工大学广州学院校长邱学青对毕业生提出三点期望，一要坚定信念，让家国情怀与个人目标同向而行；二要持之以恒，坚持不懈追求知识和能力的稳步增长；三要修身立德，以德行修为和品性涵养筑牢价值基石。

优秀学生代表吴德龙谈到：“在即将踏上新的人生旅途之时，我们所有人都将记住：没有大海的壮美，可以有小溪的娟秀；没有高山的巍峨，可以有山路的曲折；没有激昂的乐章，可以有抒情的小调。”

土木工程学院院长魏德敏在毕业典礼上结合自己的人生经历与学子们分享了关于“人生的结构选型”的所思所想，她希望所有的学生能有使命和担当、有良知和坚守、有博学和思考，同时也不能缺少幸福和感恩。

党委书记张培祥宣读《关于表彰2019届优秀毕业生的决定》，授予刘超等343名同学华南理工大学广州学院2019届“优秀毕业生”荣誉称号。全场师生一起合唱《我和我的祖国》，共同庆祝祖国70周年华诞。

据了解，华南理工大学广州学院从2010年开始一直坚持举办内容丰富、形式多样的毕业季活动。毕业季不仅体现了学校对学生的人文关怀，更让学生在这种隆重的氛围下，从这种仪式感中获得力量。

来源：华南理工大学广州学院

校长邱学青教授与优秀毕业生合影 华南理工大学广州学院供图

ATP街舞协会向2019届毕业生送上祝福 华南理工大学广州学院供图

毕业生们在学生活动中心广场合影 华南理工大学广州学院供图

(责编：褚昕岚(实习生)、熊旭)