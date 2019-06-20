北京市教委公布2018年民办高校检查结果 11所暂缓通过 9所不通过

记者19日从北京市教委获悉，北京市刚刚完成了2018年度民办高等学校及其他民办非学历高等教育机构办学状况年度检查，其中，11所学校为“暂缓通过”等次，9所学校为“不通过”等次。

据了解，参加2018年度办学状况年度检查的民办高等学校及其他民办非学历高等教育机构共77所，另有4所学校未按要求参加年检。参加年检的学校包括11所民办普通高校、5所独立学院及61所民办非学历高等教育机构。

北京市年检工作领导小组委托专家组对学校提交的自查报告、办学状况调查表及2018年度财务审计报告等材料进行审核，委派专家组对12所学校进行进校考察，并会同相关部门对开展全日制教育以及为短期培训提供餐饮住宿服务的27所非全日制非学历高等教育机构，进行卫生安全、食品安全和安全稳定等专项检查。

28所学校年检结论为“通过”等次，33所学校为“基本通过”等次。据相关负责人介绍，年检结论为“通过”和“基本通过”等次的学校，准予在2019-2020学年度招生；年检结论为“暂缓通过”等次的学校，在一年内限期整改，整改期间暂停招生活动，学校应针对目前存在的问题，制定切实可行的整改方案和措施，在整改期限内达到要求，准予恢复招生；年检结论为“不通过”等次的学校，则停止招生活动，加紧处理存在的问题，切实维护学校安全稳定。（樊未晨）

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