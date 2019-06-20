教育部启动职业院校教师教学创新团队建设

日前，教育部印发《全国职业院校教师教学创新团队建设方案》，《方案》明确，2019—2021年，打造360个满足职业教育教学和培训实际需要的高水平、结构化的国家级团队，示范引领高素质“双师型”教师队伍建设，深化职业院校教师、教材、教法“三教”改革。

《方案》提出，为服务职业教育高质量发展和“学历证书+若干职业技能等级证书”制度试点需要，教师教学创新团队建设突出示范引领、建优扶强、协同创新、促进改革，按照“择优遴选、培育建设一批，优中选优、考核认定一批”的总体思路，面向中等职业学校、高等职业学校和应用型本科高校，聚焦战略性重点产业领域和民生紧缺领域专业，分年度、分批次、分专业遴选建设国家级职业院校教师教学创新团队，示范引领各地各校因地制宜做好省级、校级团队整体规划和建设布局，按计划、分步骤建成一批覆盖骨干专业（群）、引领教育教学模式改革创新、推进人才培养质量持续提升的教师教学创新团队。

《方案》要求，国家级团队须团队结构科学合理，涵盖公共基础课、专业基础课、专业核心课、实习指导教师和企业兼职教师，骨干成员一般15—20人且相对稳定。团队中“双师型”教师占比超过一半，中职、高职具有高级专业技术职称（职务）或相关高级以上职业资格证教师分别占30%、40%以上；骨干成员有5年以上相关工作经验的行业企业高级技术人员兼职任教。（焦以璇）

《中国教育报》（2019年06月19日第3版）

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