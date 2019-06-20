留学打工 从零开始逐渐走向独立

课余时间里，刘含笑（右）还在悉尼申请了救生员培训，了解海边急救知识。图为刘含笑与培训救生员。

（受访者供图）

“国外留学这段时间，有没有做过兼职？”在海外读书的学子，经常会被问到这个问题。

无论是在北美、欧洲，还是大洋洲，在寒暑假，很多留学生都会选择做兼职、打零工。一来为了锻炼语言、尽快融入当地环境，二来为了增加收入、减轻家中经济负担。而在这个过程中，他们可能会经历失意、挫折和困难，也会遇到温暖、收获成长。

异国他乡遇到的同胞情谊

“怎么能骗打工者的钱！他们上有老下有小，千里迢迢来这里打工，赚的钱都要寄回国内养家糊口的，真是太没有良心了！”得知厨师师傅被上一个工作单位骗走了钱，傅俊隆打工的餐馆老板生气地说。

2016年4月，傅俊隆离开青岛，踏上了前往德国科布伦茨大学的求学之路。初次来到莱茵河畔的文化古城波恩，傅俊隆对一切都充满了好奇。来德第一年，他先在语言班学习德语，课程任务并不紧张。

为了锻炼口语、适应环境，他决定在周末去波恩附近的中餐馆做兼职。

这家餐馆的老板正巧也是中国在德留学生，这让傅俊隆备感亲切。以前从没做过服务员的他，换上白衬衣和西装裤，开始了一天12个小时的工作。“每天就是前前后后地跑，给客人点餐、上菜、拿东西。那段时间我的微信运动步数总是排在朋友圈前几名。”

现在回想起那段打工经历，傅俊隆很感恩当时老板对他的照顾。

“在国外，有些老板对待留学生兼职工并不是很友好，经常很凶，但我的老板和我们像朋友一样相处，若是下班早还会带我们出去玩。”据他介绍，中餐馆里还有3个来自中国的工人，其中一位厨师曾因不懂德语，在签署一份协议后被上一家老板骗走了很多钱，我们老板听说后非常生气。傅俊隆说，打工时的工资是一周一结算，老板从未拖欠过，餐馆的零食和啤酒也免费为员工提供。

每到周日，傅俊隆下班时间都在晚上11点，老板会开车将他送回以确保他的安全。“在异国他乡，和老板、同事一起上班干活、下班喝啤酒的那个夏天，是我心中温馨的一幕。”傅俊隆说。

从零开始逐渐走向独立

2018年12月，澳大利亚悉尼。天空碧蓝如洗，云朵自由飘浮，在夕阳的照拂下，来自太平洋的暖风吹散了刘含笑一天的疲惫。这是她在悉尼度过的第一个假期，她开始了在零售店做售货员的兼职之旅。

这个山东女孩在去年3月来到新南威尔士大学读书，第一学期结束后，刘含笑和朋友决定在悉尼当地打暑期工。

“因为刚到这里不久，也想通过兼职来深入了解一下这个城市。而且打工赚钱，也是自己走向独立的一个过程。”经过一学期的适应，刘含笑的英语交流能力有了很大进步，但在上岗工作时，她依然遇到了语言上的困难。

零售店卖的母婴用品、营养保健品上标着不同的成分和效用，不少顾客在购买时会仔细咨询。为了尽快达到流利地用英语为顾客提供帮助的目标，刘含笑白天用手机拍下店里商品的照片，晚上下班后对着照片背诵商品的具体信息和存放位置。

“那些产品涉及的专业名词又长又难，我就得多下些功夫，这样可以更有效率地为客人答疑。”刘含笑说。

打工的日子里，尽管每天经常站八九个小时，夜里加班回家时还会害怕，甚至最后讨要工钱的时候还遇到了一些困难，但刘含笑表示，从最初不好意思开口到后来很自然地交流，再到后来拿到工资给家人买了礼物，她觉得这是一段很有意义的经历。

“爸妈也可以更放心一些，因为我可以养活自己了。”她说。

遇到不同的人丰富人生阅历

去年是李诗瑶来到加拿大埃德蒙顿市的阿尔伯塔大学的第3年。去年暑假，机缘巧合中，热爱做手工的李诗瑶来到一家美甲店做起了兼职美甲师。

入职后不久，她在店里就遇到了一位“不好对付”的客人。

客人想做一款较为复杂的美甲，但声称自己只有40分钟时间，在被告知时间不够的情况下，她依然选择立刻就做，且在程序还没结束的时候就离开了店里。两天后，这位客人以美甲松动为由，要求更换款式，但改了3次见面时间，李诗瑶和同事依然没有等到她。

之后，客人来到店里要求直接退钱，在遭到拒绝后，她带着男朋友和一只攻击性较强的斗牛犬进到店里，开始摔东西、放任斗牛犬活动。店主在与其交涉的过程中，还发生了肢体冲突，场面一度濒临失控。直到李诗瑶拨打电话报警，警察介入后风波才平息下来。

“这次经历真的挺吓人的，我后来也遇到过一些无理的客人，体会到了服务行业的不容易。”李诗瑶说，除了个别棘手的情况，她也收获了许多温暖。有客人知道她是从中国来的留学生时，会主动告诉她自己很喜欢中国，不仅和李诗瑶分享自己学中文、了解中国美食的经历，还反复说一定会去中国看一看。

“他们说这些时那认真的神情让我十分感动。”李诗瑶说，“遇到过不友好的人，也遇到过温暖的人，这些都是对我人生阅历的丰富。”

(责编：郝孟佳、熊旭)