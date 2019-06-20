夏校：提前了解留学生活

图为李嘉佳夏校期间参与的自制承重机比赛。

李嘉佳摄



每年的6月到8月，美国、加拿大、英国等地的很多学校都会开设夏季学校课程（summer school，以下简称夏校）。我们采访了曾参与夏校课程的部分学子，他们根据自己的需求和未来规划，查询、申请夏校项目，利用暑假时间体验国外课堂、学习专业知识，感受国外的生活氛围。

夏校成为热门选择

暑假即将来临，有些学子选择出国读夏校。在夏校课程中，学子既可以在短时间内体验原汁原味的外国文化，又能锻炼能力、提高外语水平、开阔视野。

李嘉佳（化名）是杭州一名高二的学生，她有去英国留学的打算。为了提前体验英国的教学风格和校园生活，在高一暑假时，她报名参加了英国帝国理工学院的夏校项目。“高一暑假我有较多的时间去探索自己喜欢的专业，而高二的暑假可能就要忙于准备国内考试，也要开始写留学相关的申请书，甚至准备大学的面试等。我觉得早一点接触想学的专业，更有利于日后把握自己的学习方向。”李嘉佳说。她在夏校项目中选择的是工程专业，包含设计工程、化学工程、地质工程等。“我参加的夏校提供的课程是比较全面的，有大学的教授前来授课，可以帮助我了解这个专业的总体情况和大致分支。”她说。

通过夏校，学子不仅能提前体验国外生活，还可以进一步了解并确定自己喜欢的专业。雷智宇（化名）目前在美国罗切斯特大学攻读数据科学专业。高二暑假时，为了能够深入了解自己意向申请的学校和专业、提升自己的申请实力，他参加了美国密歇根大学的夏校，学习数学专业。他说：“上午以教授讲课为主、课堂讨论为辅；下午则进行小组合作，与助教探讨问题，并以提交小论文的形式完成小组作业。在学习课程的过程中，我逐渐明晰了自己的未来方向，因此在大学申请时，我选择了自己最喜欢的专业——数据科学。”

与此同时，夏校还为学子提供了走近理想院校的机会。邵馨尔在国内读大三，她打算毕业后申请赴加拿大读研究生。出于想了解国外生活环境的原因，大二暑假时，她参加了加拿大蒙特利尔大学为期一个月的夏校课程，学习北美法律专业。“我非常向往蒙特利尔这座城市，这里有着浓厚的浪漫情怀。哪怕将来无法申请到蒙特利尔的大学，但通过夏校，我也能够短暂地感受在这里读书和生活的氛围。”她说。

夏校虽短却不轻松

夏校时光虽短暂，但对学子来说也充满挑战。在海外环境中学习和生活，让他们更加意识到英语水平的重要性。邵馨尔所在的蒙特利尔是一座法语城市，但基本上周围的人都会说英语，只是有一点口音。虽然她平时常练习英语口语，但练习和真正交流还是存在差别。“一开始真的不敢开口说英语，后来鼓足勇气沟通，慢慢地自己也就放开了。而在使用电子邮件沟通时，除了要注意用词，还需要注意格式。”她说。与邵馨尔一样，傅晨希也认为语言是他在参加夏校项目时遇到的困难之一。傅晨希目前在波兰留学，接触夏校是在出国半年后。“同一个学习小组里的同学来自挪威、加拿大、莫桑比克等多个国家，他们的英语都很好，讨论的时候，我要么听不懂、要么脑子反应不过来……根本插不上话，在小组里也没帮上多少忙。”现在回想起来，傅晨希仍觉得有些惭愧。

语言问题可以通过沟通交流慢慢提高，而一些学术上的难题却需要学子下一番功夫。回忆起第一次赴美参加的夏校课程项目，雷智宇说：“当时有一个参加夏校的中国学生经常和教授、助教探讨与课程内容相关但更深入、更复杂的问题，而且每天作业里的一些不必提交的思考题、甚至包括一些世界级难题，他也会做出尝试并在论文中写下思路。他的这些举动让我感触很深，也让我真正看到了北美课堂的‘正确打开方式’。最终，参加夏校的所有中国学生中只有他顺利被密歇根大学录取。”

丰富的夏校生活，不仅锻炼了学子独立生活的能力，也给他们带来很多惊喜。夏校毕业晚餐让李嘉佳至今回味无穷。“我们来自世界各地，坐在一起吃饭、聊天。大家都知道这次分别之后，不知何时再相见，所以都格外珍惜。”她说。“学校也很重视，专门为我们的毕业晚餐邀请了音乐主持人。大家一起跳舞、畅谈，那一刻，感觉所有的烦恼都消失了。”

夏校归来收获多多

提前感受文化差异、拓宽眼界，面对多样性文化，学会尊重不同，这些都是学子普遍提到的收获。

“参加夏校的同学来自世界各地，不仅语言不同，生活习惯也不同，在相处时必须学会接受文化的多样性。我当时的室友是一个来自比利时的女孩，她的生活习惯与我完全不同，但我们从未抱怨过彼此，而是学会了如何减少由于生活差异带给对方的不便。夏校结束以后，我们成了好朋友。”李嘉佳说。

夏校也让学子意识到自己的不足。雷智宇说：“很多国外的同龄人，他们可能专业知识没有我丰富，但是他们很爱与人交流，而且有自己喜欢的事情并且敢于去挑战。高中时期参加夏校，让我意识到自己与其他人相比还有很多不足之处。夏校也给了我与不同国家、不同文化背景的同学交流讨论的机会，这些都使我在后来的留学过程中少走了弯路。”此外，雷智宇还提到，夏校让他对北美的大学课堂形式有了更深入地了解，也让他意识到大学课程并没有想象中的轻松。因此在出国留学之前，他就做好了心理上的准备。

邵馨尔补充说：“在读夏校过程中，我遇见了许多特别努力而且非常优秀的同龄人，看到了更广阔的世界，感到自己要更加努力。在夏校结束以后，我也更加坚定了想要申请蒙特利尔大学硕士的想法。”

(责编：郝孟佳、熊旭)