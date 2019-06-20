原标题：“中考照顾生”家长不知情 谁屏蔽了公共信息

中考前夕，一份“中考照顾生名单”在靖江初三家长群中炸了锅。这份《靖江市2019年初中升学照顾录取情况一览表》公布了靖江市各优质高中照顾录取靖江50名获奖学生运动员的信息。靖江市教育局体卫艺科秦姓科长在接受采访时称：普通高中照顾录取优秀学生运动员政策在泰州从2007年起就开始施行，今年5月初，已将今年50名通过初审的学生信息进行公示，在此期间未收到群众举报和反映。（澎湃新闻6月19日）

50名“照顾生”，是被照顾到优质高中，而条件则是，毕业升学总分达到所报学校录取分数线的80%以上即可。报道中提到一个“传言”：当地有专门的中介做这个事，所谓“优秀学生运动员”所涉的项目，是些不知名项目，花钱就可以买到，然后制作一份比赛秩序册，给你打个名字上去，最后搞个获奖名单出来，估计参加活动的都是获奖的。

靖江“中考照顾生”运动项目的内情如何，有待相关部门、媒体深入调查，但这些年媒体没少报道过，社会上各种贩卖“特长生证书”的乱象。这恐怕也是教育部决定全面取消体育、艺术等特长生加分政策原因之一。

若传言不虚，家长争取“照顾生”就算不必“挤破脑袋”，也绝不可能是“未有群众反映”的风平浪静。而不少家长所说的“从未听说靖江还有‘照顾生’的政策”，或许是“风平浪静”的合理解释。对于家长们不知有此政策也没看到公示的质疑，靖江教育局官员回应称，“泰州教育局每年会发布文件，我们下发到各个学校，要求他们宣讲到位。宣讲不到位学校是要担责的。”

这是不是说，教育局只管“宣讲不到位学校担责”的问题，而对是否“宣讲到位”并不负责？媒介如此发达的时代，只将文件下发到学校，由学校做信息“二传手”，政府部门信息公开的素养，实在叫人看不懂。

家长们质疑，只张贴在班里、学校公示栏，小孩看了也不懂是什么。这么重大的政策，关系到升学问题，应该通知到家长，“家长又进不了校园，那不是等于没有通知？”

常言说，“重要的事情说三遍”，偏偏是在中考升学这个非常重要的事情上，学校不但懒得直接和家长说一遍，竟然还忘记了家校群的存在？若说这是选择性遗忘，谁都没有理由不信吧？

最吊诡的是，教育局公开信息的“城域网”，只有教育机关内部和学校看得到，与家长无缘。而靖江教育局官员称，他们已经按要求、按程序办了，“程序叫我们在哪个范围公示，我们就在哪个范围公示”——应该广泛知晓的信息公开对象看不到信息，又该如何解释信息公开的目的呢？

不难想象的是，如此重要的信息被疑似有意封闭、人为“被稀缺”的情况下，这种信息资源的价值包括经济价值，是不言而喻的。而那50名初审合格并经“公示”的“照顾生”的家长们，究竟如何幸运获知消息，就成了最耐人寻味、也最值得调查的问题了。

“照顾生”有违公平原则，国家已明令取消“特长生加分”的背景下，“照顾生”这种地方性政策，实质是乱作为的产物，这个问题无需多说。但历年来，很多家长都不知晓的“中考照顾生”政策，是否存在潜规则甚至寻租问题，显然是舆论关注的重点。无论如何，让公众关切处于“信息不对称”状态，不能没人担责。岂是一句“未收到群众举报和反映”就能敷衍过去的？

事实上，在相关报道里不难看到群众的疑虑，当地政府、上级有关部门应及时介入调查，回应舆论关切。（马涤明）

(责编：郝孟佳、熊旭)