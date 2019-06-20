原标题：小时候玩的陀螺 玩进大学课堂了

▲发光的陀螺

▲陀螺课程交流

▲学员带来的超大陀螺

▲迷你陀螺

一个陀螺，鞭子一抽，它便不停地旋转。儿时的玩具，如今玩出了新花样。上周末，首届《中华陀螺》体育课程培训在西南大学举行，来自全国十多所大学的体育老师在这里进行陀螺课程的系统培训。

今年9月，包括西南大学在内的十多所大学开设陀螺这门体育课程，意味着这项民间传统体育运动将正式进入高校课堂。

重庆晚报-上游新闻记者 周小平 实习生 陈柯宇 受访者供图

A

陀螺起源

民间传统体育娱乐项目

重庆有人玩陀螺，全国其他地方也有人玩，甚至全世界都在玩。“世界各地都有玩陀螺的，但鞭陀螺却是中国特有的，最开始只是河南等中原地区小孩的玩具，而现在已经发展到国际。”在开班典礼上，中国鞭陀螺协会会长刘建国说。

西南大学体育学院陈宝强老师介绍，陀螺是我国民间传统体育娱乐项目，据考古发掘，陀螺运动起源于公元前5000年的河姆渡文化时期。在古时，陀螺在民间很流行，很多孩童都喜欢玩。“这项传统的体育运动有广泛的群众基础。包括东北、西北等地，即便冬天零下二三十摄氏度，大人小孩们也都会在户外玩陀螺。”从2017年开始，陈宝强就在全国各地调研陀螺运动，思考如何将这项民间运动吸收、提炼并进行课程化。今年，陀螺进大学校园提上日程，9月起，全国十多所大学将开设这门体育课。

B

陀螺玩法

单打、双打、多人打

在大多数人记忆中，陀螺就是用一根鞭子不停的抽打。“如果单纯的就是不停地抽打，可能也会觉得单调而没了乐趣。”陈宝强介绍，陀螺走进高校课堂，意味着课程化、体系化。如同羽毛球、篮球等常规体育课，同样需要规则、对抗。这样一来，才能把体育运动的激烈感、竞技感体现出来。

陀螺能怎么玩？在课程设置上，参考了羽毛球、篮球等技法。陀螺可以单打，也可以双打，还可以多人混合打。同时，无需另外规划场地，在现有羽毛球场、篮球场便可开展。如果是单打和双打，在羽毛球场上，旋转的陀螺，一鞭子抽过去，另外一个人在另一端回抽一鞭子，打出激烈感和对抗感。

“甚至还能多人打，就像篮球一样。”陈宝强说，篮球需要框上投篮，而陀螺则在地面形成篮球框大小的投影线，打入这个范围内就算是“进球”。

C

陀螺改良

木质变金属，低噪音

传统的陀螺以木质居多，选材时，通常选质地较硬的木材。手工制作时，将木材表面磨光，削制成倒锥形或圆柱形等，磨光后可浸油、上色、抛光、打蜡，经数道工序将陀螺身做好，然后再尖端打眼，用铁珠、陀螺钉或其他材料嵌入。

“以往，大多是孩童自己削刻而成，体积较小。后来，随着时代的发展，陀螺的体积和重量开始增加，材质也由木材质增加到金属、高分子等新材料。木质不耐打，引入课堂就选用的金属材料，体重在500克到1000克之间。”陈宝强说，随着技术进步，如今还可在陀螺身上安装绑缚七彩灯，旋转起来可发出彩光。

玩过陀螺的人都知道，抽鞭声音响亮，噼里啪啦像放鞭炮一样，噪音较大。进校园上体育课，同学们集体抽鞭会不会扰民？陈宝强解释，这门课进校园，首先改良了陀螺技术，都是低噪音，声音约45分贝，不会扰民。

D

陀螺健身

锻炼耐力，缓解颈椎病

陀螺的运动形式分自转、公转。按照驱动方式有线陀螺、鞭陀螺和电陀螺。从清代至今，陀螺主要是鞭抽式玩法。现在，既有竞技性陀螺，还有杂技性陀螺、炫技性陀螺以及科技性陀螺。

在玩陀螺的过程中，有抽、削、推、劈、撩、拉等鞭法，其考核指标有时间、距离、分数。

陀螺运动主要利用手臂的力量和全身协调配合，可锻炼人体协调性和腕部力量，培养敏锐观察力。“锻炼耐力、增强协调性的同时，还能缓解颈椎病。”陈宝强介绍，他在全国各地调研时，不少民间爱好者反馈陀螺运动对缓解颈椎病、肩周炎、腰椎病等有好处。

多知道点

超小型陀螺：直径在1厘米左右，体积比手指头还要小。

小型陀螺：直径4~5厘米左右，通常是10岁以下的孩子所玩。

中小型陀螺：重量在10公斤以下，小学五六年级的同学可玩。

中型陀螺：重量15公斤~30公斤，13岁以上的孩子可玩。

大型陀螺：直径在45厘米以上，重量在31公斤以上，是一种适合成年人玩的大陀螺。

特大型陀螺：重量在50公斤左右。

陀螺王：重量达70公斤以上。

(责编：冯粒、袁勃)