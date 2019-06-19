山东聊城构建中小学生综合素质评价新生态

面对综合素质评价，学校和家长们高度重视。那么如何开展学生综合素质教育？这是许多学校面临的难题。

聊城从2018学年的初一学段起实施中小学生综合素质评价改革，改革涉及所有中小学的学生，通过中小学生综合素质评价云平台，真实、客观地记录学生在思想品德、学业水平、身心健康、艺术素养和劳动实践五个方面的发展状况和关键表现，开展定性与定量相结合的多元综合评价，形成可追溯的动态学生成长报告及档案。

综合素质活动计划管理界面（部分）

聊城市教育和体育局党组成员，调研员田凤奎在聊城中小学生综合素质评价平台培训会上表示，从2017年开始，聊城就委托第三方对我市学生综合素质评价的情况进行深入的调查与研究，根据调研的情况局党组充分看到了综合素质评价的重要性和必要性，决定从2018年开始筹划综合素质评价改革，通过政府公开招标的程序，确定了我市中小学生综合素质评价和第三方教育评价的机构，从2018学年的初一学生开始进行综合素质评价改革的试点。“通过对学生成长过程的全面观察、记录、评价和分析，有利于教师和家长清晰的了解孩子的综合素养与个性发展情况；另外，通过开展过程性的综合素质评价，倒逼着学校建计划、建课程等，特别有利于素质教育质量的提升。”

聊城市实验中学家委会家长代表表示：“知道学校开展了这项综合素质评价以后，特别高兴，对于孩子的评价不再仅是考试的分数，学校之前的综合素质评价的成绩都是通过学生互相打分来评的。我们也希望从小学甚至幼儿园开始就开展综合素质评价，让家长和老师更直观地了解孩子们综合素质发展的情况，帮助我们发现孩子的优势和不足，指导我们配合学校共同教育好孩子。”

综合素质活动计划管理界面（部分）

一位班主任表示：原来每次期末进行综合素质评价的时候，因为缺乏综合素质记录和评价的工具，感觉压力很大。虽然刚用这个平台，还不太适应，但是熟练之后，很快就会把学校的综合素质评价体系建好。平台每学期自动输出学生个性化多维度成长报告，充分挖掘了学生各方面素质发展潜能，为家校共育、教师的因材施教及学生的自我完善提供了依据。另外我们通过平台可以清晰的查看各班级素质教育活动的实施情况及学生综合素质的发展情况，对学校素质教育质量的提升非常有帮助。

综合素质活动计划管理界面（部分）

学生综合素质评价成绩界面（部分）

(责编：闻佳琪(实习生)、熊旭)