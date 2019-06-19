原标题：法国高考：今年你选哪道哲学题？

法国一年一度的高考于17日开考，第一天的考试科目依然是让考生抓心挠肝的哲学，今年的考题如“承认义务是否就等于放弃自由”“法律能给我们带来幸福吗”等迅速被刷上“热搜”。除了难度，这些题目都体现了法国既考察学生哲学思辨能力，又与社会时事热点相呼应的 “高考风格”。

据法国《费加罗报》17日报道，马克龙政府近年来对法国高考进行了不少重大改革，譬如数学不再是必考科目，但是哲学仍然是所有考生都必须过的“第一关”。今年的考试方式与往年相同，无论文科、理科、工课或是经济社会科，考生都要在三道哲学题中选择一个作答，虽然在最后的总分中所占权重不同，文科最高，理科最低，但考试时间都是4个小时。今年的4个专业方向中，文科的题目是“人能否逃脱时间”“解读艺术作品有什么用”，或黑格尔著作的节选解读;理科则是关于“文化多元化会妨碍人类团结吗”“承认义务是否就等于放弃自由”，以及一段佛洛伊德理论的解读;工科的考题是“唯有能够交换的物品才存在价值”“法律能给我们带来幸福吗”或法国哲学家蒙田著作的解读;经济社会科的考题是关于“最好的政治是道德吗”“工作会让人群分化吗”，以及关于笛卡尔的哲学评论。

这些考题看似“形而上”，但都能联系到法国近年来的高失业率、移民融入等社会问题，也算是学生准备踏入社会的敲门砖。法国人对哲学高考题也相当关注，有媒体当日专门辟出栏目，邀请哲学家和教育界专业人士，探讨“今年我会选哪道哲学考题”。

法国高考已有200多年历史，最早由拿破仑一世在1808年定下，当时的第一堂考试就是哲学，而哲学作为必修课在法国高中教育中占据很重分量，对于哲学的痴迷，也是印刻在法国人骨子里的文化标识。

不过，虽然哲学考试的题目看上去高深抽象，但经过高中哲学课系统培训的法国学生还是有套路可循的：如何开题、如何旁征博引、如何结尾总结，这些都由哲学老师在高中最后一年系统辅导，教学大纲涉及所有基础哲学概念和分析技巧，如果考生思路清晰，对哲学家流派谙熟，交出一篇逻辑通顺、论点清晰的优秀答卷也不是件太困难的事。（本报驻法国特约记者 董 铭）

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