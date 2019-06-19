首都师范大学：招生政策四大变化 转专业政策两大利好

人民网北京6月19日电 “首师大今年在招生计划、专业、培养模式等方面有所变化。”近日，首都师范大学招生就业处处长臧强、首都师范大学文学院副院长孙士聪做客人民网2019高招系列访谈节目《招办主任来了》，解读了学校2019年最新的招生政策，详细介绍了首师大及文学院的相关情况。

首都师范大学招生就业处处长臧强 王子文/摄

首都师范大学文学院副院长孙士聪 王子文/摄

新增3个专业和方向 师范类招生计划小幅增加

臧强介绍，今年首都师范大学招生有四个方面的变化。第一，师范类招生计划在去年扩招400个名额的基础上，今年继续小幅增加。第二，今年新增3个招生专业和方向。其中有2个普通类专业，分别是德语的师范方向、小学教育德育方向，还有1个艺术类专业，音乐表演专业。第三，学校美术类招生专业今年采用各个招生省份的美术统考成绩进行录取，不同于以往采用校考成绩进行录取。第四，学校今年新开设了高等数学实验班和公共计算机课程实验班，提高人才培养质量。

“今年的转专业政策有两个利好。”臧强表示，首都师范大学专业有两大类，一类是师范专业，另一类是非师范专业。第一个利好，在同一个院系内部转专业，非师范专业之间、非师转师范，转出没有名额限制，转入有笔试和面试等相关考核办法。第二个利好，师范专业允许转入的比例没有限制，鼓励学生转向师范类专业。

帮扶家庭困难学生 积极开展国际文化交流活动

臧强说：“我们在新生入学的时候，就设立了绿色通道，不会让学生因为家庭困难而辍学。”学校以国家助学贷款为主要手段，以奖助学金为激励方式，以勤工助学、学费减免、国家补助、专项补贴等多种形式对困难学生实行全覆盖。学校设立有国家奖学金、国家励志奖学金、首都师范大学奖学金、首都师范大学社会奖学金等。

学校积极开展国际文化交流活动，搭建了国际化培养的平台。目前，首师大已经与45个国家和地区的243所高校签订了校际合作协议，成立了6所孔子学院。从2016年开始，每年学校资助大约200名师范生赴美国、加拿大、澳大利亚和台湾知名高校去学习教育类课程，参加教育实践活动，不断提高人才培养质量。另外，学校还设有1+2+1的外培模式，由首都师范大学和国外的高校联合培养，第一年和最后一年在首师大学习，中间两年在国外学习，此计划在国外学习的学费由北京市政府专项经费资助，北京考生可以多关注。

文学院学科实力强劲 师资力量雄厚

孙士聪介绍，文学院的中文专业是首都师范大学在建校时期最早开办的专业，办学已经有65年，现已建立起包括本科、硕士、博士和博士后在内的比较完整的人才培养体系。文学院共设有6个专业，分为三个类型，汉语言文学专业、汉语言文学师范专业，还有实践型专业，包括戏剧影视文学专业、文化产业管理专业、汉语国际教育专业和秘书学专业。

文学院师资队伍强大，有30多位教授，近50位副教授，基本都来自于国内外的知名大学、科研院所，都有博士学位。此外，还有北京市的特聘教授，北京市教学名师等，接近20人，这批师资里面有一批高端的学者，如国务院学位评议组成员、教育部教指委成员、长江学者、国家百千万人才工程入选者，还有三位百篇优博的入选者，以及教育部跨世纪人才、新世纪人才等近30人。

臧强说：“近几年，我校的毕业生受到中小学的广泛赞誉，涌现出一大批高级、特级教师和中小学校长和教育管理专家，可以说师范生占据北京中小学系统的一半江山。”

（何淼 褚昕岚）

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