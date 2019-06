原标题:杭州六年级女生一年写了50多首英文诗

Last day of 2018

(2018的最后一天)

My heart has been filled with sadness

(我的心却充满了忧伤)

I am one year older

(我又老了一岁)

One year closer to death

(与死亡又亲近了一步)

So make my memory stay through

(让我的记忆永停留)

Make my heart stay true

(让我的心灵永单纯)

……

上面这首英文诗,你觉得它出自几年级学生之手?你肯定猜不到,这是杭州上海世界外国语小学一个六年级小姑娘的作品《New Year新年》,这还只是这首长诗的节选。

小姑娘名叫冯然,马上就要小学毕业。从去年1月24日创作第一首英文诗,到现在一年多时间,她已经写出了50多首作品。

懂英文诗的老师说,她的诗不仅用词地道,而且还有思想,很难看出是一名小学女生写的。

更让人想不到的是,这样一个学生,刚入学时英语却是全班最弱的,连26个英文字母都认不全。

昨天,钱报记者见到了这个小姑娘。她扎着一头乌黑的马尾,身穿白T恤和牛仔裤,看上去和普通小学生无异,但是聊了几句,才发现她说话时思路非常清晰、开阔,让人感觉就像是在和一个成年人对话。

天下大雪

她写了一首《Snowflakes》

冯然的第一首英文诗的题目叫《Snowflakes》(雪花),写于2018年1月24日。那天正好是星期五,天下大雪,班上同学早早地回家了,教室里只剩下冯然一个人。她想整理一下一周的学习资料再回家。

“差不多下午四点的时候,我感觉有点累,就站起来休息一下,走到窗户边看到下雪了,而且很大,白色的雪片落在树上清晰可见。”冯然当时非常兴奋,把资料书本塞进书包就冲了出去。

“我家离学校很近,通常步行只要几分钟,但那天我走很久,每走几步就抬头看看从天上飘落的雪花,那场景实在太美了。”冯然说,看着美丽的雪景,她有很强烈的愿望,希望第二天雪能够积起来,这样就可以和爸爸妈妈一起在打雪仗、堆雪人、赏雪景了。想到这里,她的脑海里涌现出了许多英语短句,有了写诗的冲动,于是一回家就开始写了起来。

“我怕笔头跟不上思路,我直接念出那些诗句,然后录下来,最后再整理成文字。”因为触景生情,一首28行的英文诗,她只用了十多分钟就写出来了。

第二天,英语老师在全班面前读了这首诗,这让冯然很有成就感。

虽然喜欢写英文诗,但是冯然从不刻意去写,总是要有了灵感才下笔。有时候一连几个月没有诗作,有时一天能写出好几首,有时半夜里忽然有了灵感,偷偷爬起来写作。

“我写的50多首诗,每一首都是我的心声。”小姑娘说,她希望自己有一天能成为一名英文诗人。

入学时连ABC都不认识

是怎么写出英文诗的

学过英语的人都知道,不要说写押韵的英文诗,就是用英文顺畅地写作都是一件十分困难的事。对于一名小学生来说,更是难上加难。

对此,冯然的答案只是“兴趣”二字。

虽然起点比其他同学低,但她却没有因此失去信心,反而让她更有斗志。“刚开始学的确有些吃力,考试成绩也不太好。”但经过努力学习,冯然只用一个学期就赶上了班上的同学。

冯然没有报过培训班,因此每天除了写作业,有很多时间用来看书。不仅看中文书,也阅读英文报纸和英文原版书。

“三年级我迷上了《哈利波特》,花了近三年时间把七册英文原版啃完了,刚开始因为词汇有限,很多单词和语法都不懂,所以经常拿中文版对照着看。读到第五册,我已经不用借助任何工具书自由阅读英文原版了。”冯然说,除读英文读物,她还喜欢看英文电影以及听英文歌,还经常用英文跟父母互发短信。

冯然能有这样的英语水平,除了学校教育,更离不开父母的鼓励和帮助。

就像写英文诗这件事,因为冯然并不是写在一本固定的本子上,而是想到了就写,所以往往是父母在打扫房间时发现的纸片上有诗歌手稿,然后打印出来收集保存。有时候,冯然看到自己写的诗,都会很激动:“这真是我写的吗?”

“和其他家长不太一样,对孩子,我最重视的不是她的分数和排名,而是她遇事时是否内心强大,是否有迎难而上的毅力。”冯爸爸说。在他看来,想要培养孩子强大的内心,父母必须也要拥有强大的内心,能够顶得住外界的压力,不那么焦虑。

“大环境我们无法改变,但至少可以给孩子营造适合她们成长的小环境。”冯爸爸说。

想要知道孩子需要什么适合什么,陪伴是必不可少的。因为工作忙,冯然的爸爸妈妈未必有太多时间陪伴女儿,但每次相聚都要保证质量。

比如,精心策划一次家庭旅行。“冯然的小名叫塞班,英文名是Saipan,在冯然很小的时候我们就答应过她,满12周岁时带她去她出现的地方(妈妈怀孕的地方)塞班岛。今年五一,这个重要的时刻终于到了,我和妻子就各自请了假陪她,你都可以想象,她旅途全程激动的样子。我和她开玩笑说,爸爸妈妈用12年时间给你“送了个岛”。”冯爸爸说。

冯然曾写过一首《easy time》(闲暇时光),后来又写了两首同名诗,描绘自己空闲时的慵懒状态。

“我经常怀疑,是不是给她的空闲时间太多了。”冯爸爸笑着说道。(本报记者 梁建伟 通讯员 陈宏程)

