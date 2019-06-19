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警惕“治愈近视”骗局借暑期卷土重来

2019年06月19日15:01  来源：半月谈
 
原标题：半月谈评论：警惕“治愈近视”骗局借暑期卷土重来

　　据媒体报道，黑龙江哈尔滨多家机构宣称采用“不打针、不吃药、不手术”的中医疗法，就能在短期内让孩子恢复视力，摘掉眼镜。产品成本价88元，售价却高达4000元;岗前技能培训，只用一天时间;还有人将普通的医疗器械充当近视康复产品来卖，有的甚至将业务拓展到了社区医院或中小学校。

　　其实针对“近视可治愈”这一误区，早就有眼科专家表示，儿童青少年近视后，在目前医疗技术条件下，近视是不能治愈的。今年4月，国家卫生健康委等6部门联合印发了《关于进一步规范儿童青少年近视矫正工作 切实加强监管的通知》，督促各级卫生健康行政部门加大对无证行医的打击力度，严禁各医疗机构进行虚假、夸大宣传。

　　尽管国家出台了监管措施，“治愈近视”的神话也早已破灭，却仍有不法机构招摇过市，仍有家长对这类骗局趋之若鹜，说明信息覆盖、部门监管还存在盲区。家长们盼望孩子早日康复的心情可以理解，但必须擦亮双眼，用对方法，否则不仅钱财打了水漂，还会耽误孩子的治疗。暑期许多家长会让孩子治疗一些平时没时间治疗的身体疾患，一些违法医疗机构也趁虚而入进行虚假宣传。此时，有关部门应加强相关常识的宣传科普，让消费者获得更多真实信息，避免因买卖双方信息的不对等，让不法商家有机可乘。同时，必须加大对违法商家的打击力度，为群众营造一个安全、健康的近视治疗市场。(半月谈评论员:杨建楠)

(责编：郝孟佳、熊旭)
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