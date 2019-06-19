原标题：让小学生“玩中学”“做中学”

2013年，针对实际教学过程中，小学教学要求和评价要求被人为拔高、学生必要的学习经历被忽视等问题，上海推出了基于课程标准的教学与评价（俗称“零起点”和“等第制”）。为进一步培养学生的社会适应性，增强学生的学习兴趣和主动性，上海市教委2017年下半年在每个区选取1所小学开展了低年级主题式综合活动课程试点，2018年9月开始黄浦区开展全区试点，让小学生“玩中学”“做中学”，以此来深化“零起点”“等第制”在小学的实施。

过度的“知识大餐”不是小学低年级学生的真实需要

上海市教委教研室谭轶斌副主任认为，儿童有着独特的心理特征和精神生活，可以适应家长的要求去提前学习各种各样的知识，但这不是他们真实的需要，游戏、画画、唱歌、跳舞、交流、探究、接触大自然等各种活动才是他们真实的需要。家长如若一意孤行地“喂”给孩子“知识大餐”，让他们在枯燥的机械记忆中度过童年，其代价是牺牲了孩子的想象力、创造力乃至生命力。

儿童在符合内在需要和天性的活动中获取经验、认识世界、逐步成长，经验是儿童学习学科知识的起点。儿童在幼儿园一日生活中，在各种各样的游戏中不断获取经验，当他们进入小学，一方面需要在生动活泼的课堂上开始学习语、数、外等学科知识，另一方面需要继续在“玩玩做做”，比如观察、测量、画画、唱歌、实验、记录、表达等过程中扩展经验，促进观察、想象、审美等各种能力的提升。

为此，上海市教委近年来推行在学科教学中坚持按课程标准进行教学和评价，要求不加快进度，不增加难度，因材施教，严格落实等第评价。同时，积极整合近年来开展的“快乐活动日”、儿童学习基础素养等改革经验，由上海市教委教研室牵头研制了《上海市小学低年级主题式综合活动课程指导纲要（征求意见稿）》，并于2017年下半年遴选16所小学（覆盖每个区）先行开展小学低年级主题式综合活动课程试点，努力探索满足学生真实需要的课程、促进学生健康成长的课程。

“零起点”不等于“零准备”，从幼儿园到小学，要持续培养孩子的时间管理、情绪管理、任务意识、同伴合作、表达表现、反思改进等意识和能力，这些对孩子的学习成长将会起到长远影响。在主题式综合活动课程中，学生将在实践、体验、探究等活动中获得更多的任务管理、社会交往、多元表达等机会，获得更多兴趣培育和习惯养成的机会。

关注儿童生活世界和实践体验

小学低年级主题式综合活动课程从学生生活出发选取主题，围绕主题设计活动和学习任务，通过各类活动提供丰富、综合的学习经历，引导学生在“玩玩做做”中学习，引领学生认识并发展自我，参与并融入社会，亲近并探索自然，初步形成对自我、社会和自然的整体认识，养成良好的生活、学习和交往习惯，为儿童后继学习和终身发展奠定基础，落实立德树人根本任务。

小学低年级主题式综合活动课程倡导“遵循儿童立场、关注终身发展”“面向生活世界、强化整体感知”“突出实践经历、关注个体差异”等课程理念。课程从“我与自己”“我与社会”“我与自然”三个维度入手，强调培育爱国爱党、勤于动脑、勇于尝试、敢于表达等适应未来发展的价值观念、必备品格和关键能力。课程从小学低年级学生共同的生活世界出发，初步确立了“运动真快乐”“我行我可以”“保护我自己”“欢乐社区”“我爱我家”“传统节日”“伟大的祖国”“有趣的发现”“我们的地球”等主题。课程注重创设真实的学习情境，综合运用游戏、参观、情景模拟、现场体验、小实验、小制作等方式，带领儿童在校园、社区和自然环境中感受生活、亲历实践、主动探究。

比如，“我与自己”维度中根据学生生活环境与发展需求，生成“保护我自己”的课程主题，设计“消防小卫士”“交通小卫士”“遇到坏人怎么办”“校园安全小卫士”等活动，安排参观消防队、画逃生图、准备应急包、探究火的知识、检查学校灭火器、火警电话模拟、消防演习、逃生演练等学习任务，帮助学生形成自我保护意识和能力。又如，“我与社会”维度中的“我爱我家”主题以学生社会关系为载体，从父母、祖辈等最为熟悉的人员入手，过渡到对所在班集体、学校、国家等的熟悉与了解，包含“欢迎到我家”“班级我的家”“学校代言人”“我爱我的祖国”等具体活动，开展绘制家庭树、制作家庭电话号码本、剪贴绘制班级树、制定班规、学唱校歌、绘制学校平面图、参观国歌纪念馆、画国旗等学习任务，促进学生形成主人翁意识、对群体的归属感和对国家的自豪感。

试点经验成效初显

经过一年多的实践探索，各试点校编制了本校低年级主题式综合活动课程方案，开始探索解决试点实践中的认识理解、课程设计、师资配置、资源开发等问题，积累了丰富的实践案例。

比如，上海师范专科学校附属小学设计实践了主题为“给风姑娘照相”的综合活动，该活动面向小学二年级学生开设，涉及语文、自然、美术等学科，包含三大任务：一是感知与体悟，学生到自然界中去寻找风，感受风给自然界带来的变化；二是观察与表达，学生做一个“捕风人”，捕捉一个瞬间、一个镜头，用符号图案文字记录“自然笔记”；三是思考与创造，学生用创意的形式表达观点，体现多角度的思考途径、多领域的表现形式。有些学生用图画呈现风在春夏秋冬不同季节带来的变化，有些学生用列表记录在马路、公园、草坪、学校等不同地点能看见的“风”，还有些学生用定格动画来表现。学生记录、组内交流、组间交流的过程彰显了评价的过程性和激励性。

又如，上海市宝山区第一中心小学二年级根据主题“社区小主人”，组织学生走进学校附近的小区，观察小区设施，绘制小区地图，采访了解小区内的感人故事，感受美丽社区建设成果。采用多元评价方式，鼓励学生用绘画、表演、动手制作、文字表达、交流互动等方式展示自己的活动成果。同伴、家长、教师及社区人士都是参与评价的主体。活动中一张张照片、一份份倡议书、一个个节目，每一个活动足迹都留在了为学生精心设计的“活动手册”上，记录了学生的多领域发展成果。

作为小学低年级主题式综合活动课程整体试点区，上海市黄浦区从“办学生喜欢的学校”入手，基于学生发展需求，坚持政府部门推动和学校自主实践相结合、统筹规划和重点突破相结合、项目研究和同步培训相结合、学校特色和区域经验共享相结合，通过学区化集团化办学、新优质学校集群发展，不断整合跨校的优质课程资源和教师资源，同时挖掘校外场馆、青少年活动基地、社区文化站等各类资源，开展了内容丰富、形式多样、富有特色的主题式综合活动课程。

试点探索一年多来，教师对主题式综合实践活动课程的认可度明显增强，按照主题设计学生综合活动的能力得到普遍提升，学生能够更快更好地融入小学生活，更加积极参与班级和学校活动，学习兴趣更加浓厚，基于兴趣的学习持久性和效益有比较明显的提高，更多的欢声笑语洋溢在校园。谭轶斌指出，学生往前“奔跑”，不是因为后面有老虎在追，而是因为前面有蝴蝶在飞，主题式综合活动课程正是吸引孩子往前奔跑的蝴蝶。

为支持不同基础条件的学校实施小学低年级主题式综合活动课程，上海市教委教研室正在组织专家、试点学校、编辑等多方专业力量，编制课程教师参考用书。学校可以参照教师参考用书提供的主题、活动和任务执行，也可以对主题、活动和任务进行校本化改造。

(责编：何淼、熊旭)