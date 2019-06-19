“高考志愿填报辅导”暴利何来

2019年高考志愿填报即将开始，高考志愿规划、填报辅导广告铺天盖地。有记者调查发现，这些辅导项目收费多在数千元至上万元，甚至有高达5万多元的天价套餐。不过，辅导人员水平却参差不齐，有的仅培训三四天就能速成上岗，有的考生在机构辅导下填报的志愿并不靠谱。

高考之后还有“大考”说的就是志愿填报。如何最大程度地利用好分数，被理想的院校和专业录取，避免高分落榜，是学生和家长共同的愿望。但这也是一项技术活，面对不同渠道的各种信息，家长和学生难免眼花缭乱，不知如何选择，再加上自身阅历、认知等因素，对许多专业并不怎么了解，这也加大了填报志愿的难度。

高考志愿填报辅导市场因此应运而生，不过这一新兴市场服务还存在不少问题。有的辅导机构拿“大数据”当噱头，其实只是将教育部门和高等院校历年公布的考试数据换了个说法。不少被焦虑情绪裹挟的学生和家长很容易就被所谓的“科学填报”给忽悠了。

说到底，学生和家长之所以会对填报志愿产生焦虑，主要还是因为信息资源不对称。对此，一方面，有关部门要对那些鱼龙混杂的辅导机构加强监管，明确从业资质，将那些骗财敛财的不法商家清出市场，引导有资质又有诚信的咨询机构健康发展。另一方面，教育部门和高等院校也要做好信息整合工作，及时公开所有招生录取信息。高中学校也要加强学生生涯规划教育，帮助学生提前了解志愿填报，科学规划升学和人生发展道路，而不是考后“临时抱佛脚”。（刘琛）

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