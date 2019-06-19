原标题：美媒：中国在线教育兴起 美国乡村沾光

每天凌晨5点，奥特姆·弗莱彻都会走进她位于美国伊利诺伊州蒙茅斯郡的家庭办公室，打开笔记本电脑，与北京刚刚放学回家的中国学生对话。

“大象！”电脑屏幕上，孩子用英语说道。摄像头的这一边，弗莱彻通过手势给出提示。

弗莱彻纠正了孩子的发音。有时，她还会使用白板和卡片来提示远在地球另一端的中国学生。

据美国《今日美国》报网站报道，31岁的弗莱彻是3个孩子的母亲，已经在网上做了5个月的在线英语教师，教的大多数是5岁到11岁的中国学生。通过笔记本电脑、耳机和摄像头，弗莱彻教孩子们基本的英语语法、日常会话和英文歌曲。今年3月，在伊利诺伊州的这个小城镇，足不出户的弗莱彻一周平均工作30个小时，一个月就赚到了2100美元。

如今，有数万名美国人在远程教授英语，借助遍及全球的通信技术和注入巨资的中国在线教育平台，与想要学习英语的中国人连接在一起。支持者们称，这种连接能给远离主要求职市场的乡村社区提供有价值的工作机会。近年来，美国许多乡村在不断流失居民和工作岗位。

中国需求给普通美国人带来福音

《今日美国》网站称，这一趋势为美国的经济增添了一股国际气息：越来越多的美国人开始在家中当起自由职业者。

据在线教学平台ESL Authority创始人昆西·史密斯估计，中国大约有100家在线教育公司，这些公司通常会雇用英语为母语的美国人在线授课。FlexJobs网站是专注于兼职、远程和自由职业岗位的搜索引擎，据该平台估计，得益于这些公司，在线授课已成为美国最常见的远程工作。

弗莱彻所在的中国公司VIPKid于2013年建立，起初只有10名教师，如今它已成长为中国最大的在线英语辅导平台之一，在美国和加拿大有7万多名教师。2017年，VIPKid的学生总数已达到60万人，在中国的学生超过20万。

《今日美国》网站称，VIPKid在美国的老师必须母语是英语、具有学士学位，在美国居住，如果有与孩子相关的工作经历则更好。每节辅导课时长30分钟，这家公司付给老师的平均时薪为12至20美元，大多数教师每小时能挣14美元。

大多数情况下，这些在线授课的老师没有医保。

“在线辅导类的工作尤其适合那些上过大学、想找一份入职门槛较低的工作的人。”FlexJobs创始人萨拉·萨顿说，“对生活在乡村地区、面临长途通勤和经济机遇较少等挑战的人而言，这是个非常引人注目的选择。”

据FlexJobs统计，该平台数据库中教育领域的远程职位发布数量在2015年至2018年间增长了37%。

成为远程口语教师前，弗莱彻从事市场营销工作，不得不忍受每天1个多小时的通勤时间。“我离开家人的时间长到数不过来，儿子因为白天得不到照顾常常生病。”弗莱彻说。

9个月前，弗莱彻遭遇了车祸，13根骨头骨折。当她躺在医院的病床上休养身体、担心自己今后不能走路时，另一个问题也在折磨着她：她今后靠什么谋生？

她在“脸书”上注意到，一位朋友正在网上辅导中国孩子英语，这激起了她的兴趣。她立即提交了工作申请，之后在助行器帮助下完成了面试，并于去年12月前往芝加哥参加了入职培训。

现在，弗莱彻的时薪是18美元，可以选择让公司每个月或每两个月通过PayPal或银行转账支付薪酬。这份工作免去了通勤、购买工作服和雇人照顾孩子等花销，弗莱彻每天从早晨5时工作到上午9时，其余时间都可以陪孩子们。

“我现在能把家庭放在第一位，但仍可以做有意义的工作。”弗莱彻说，这份工作使她能为家庭作更多贡献。

《今日美国》称，在线辅导公司利润很高。根据福布斯今年3月发布的一份报告，VIPKid的市场价值超过30亿美元，吸引了包括篮球巨星科比·布莱恩特在内的投资者。

其他中国公司也不遑多让。另一家领先的在线教育集团51Talk在北美和其他英语国家拥有1.48万名英语教师。由中国教育公司新东方推出的Bling ABC每月吸引超过1000名美国申请者从事其在线教学工作。

史密斯说，日本、韩国和俄罗斯等国对在线英语辅导的需求也很旺盛，但“中国仍然是最大的市场”。他创建的网站ESL Authority每月都会列出100到300个辅导职位的空缺。

在线教学让人们拥抱另一种文化

《今日美国》称，一些新趋势正在扩大中国对英语教师本就旺盛的需求。2016年中国实施全面二孩政策后，越来越多的孩子渴求更高质量的教育。“中国父母仍然对学习英语充满热情，仅仅靠公立教育无法满足他们的多样化需求。”北京教育融资学者王江禄（音）说。

与此同时，自2015年以来中国已投资1820亿美元，以提高互联网速度。根据世界银行官网的数据，从2015年到2018年，中国宽带用户数量从2.13亿增加到4.07亿。2016年，对教育行业的私人投资兴起，在线辅导行业一飞冲天。大量的新生中国公司为招聘英语教师，在美国展开了激烈竞争。

“新公司……提供了大部分新工作，因为他们需要建立自己的教师名单。”史密斯说，“他们通常给新雇员更高的工资、提更低的要求。”

许多在线辅导老师是退休老师和全职妈妈。据美国《侨报》网站报道，住在康涅狄格州奥克维尔的萨拉·基恩从去年10月开始担任在线英语老师。和弗莱彻相似，她也是两个孩子的妈妈。平时，基恩的工作时间是从早上6点到上午10点，周五和周六则从晚上8点30分一直工作到午夜，甚至凌晨2点。去年12月，她辞去了作为日托工作者的全职工作，回到家与孩子们在一起，完全依靠在线辅导获取收入。她说，她相信这份工作“是一种财务上的天赐之物”，并说她找到了她“梦寐以求的工作”。

美国《侨报》网站称，基恩最小的学生只有3岁，最大的14岁。她教他们语法，也会辅导他们和考试有关的内容。许多学生已通过摄像头带基恩远程参观了他们的家，并将她介绍给他们的家人。一名学生曾在北京一家餐馆边吃饭、边听她讲课。他走到大街上，向基恩展示了北京的街景。“灯光璀璨、高楼林立，令人惊叹不已。”基恩说，“通过在线教学，你能够拥抱他们的生活和文化。”

当然，《今日美国》指出，在线辅导市场目前还有不成熟之处。居住在中国香港的小学生尼古拉斯·江（音）在过去11个月里接受了34名老师的在线教学，其中30名在美国。

“我只把它（在线教学）当成聊闲天，而非一门课。这很有趣。”江说。有时，他会和老师一起玩网络游戏，美其名曰“提高英语水平”。他的父母为26个辅导老师支付了近1000美元。

《今日美国》称，很难说这样的在线课程是否真能提高孩子的英语水平。随着教师数量的快速增长，公司可能难以监控教学质量。一些中国家长抱怨老师的水平参差不齐，最受欢迎的老师往往很难约上。作为回应，一些在线辅导公司提高了对教师职位申请者的要求。（顾海波）

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