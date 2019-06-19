学霸寝室“七朵金花“同考上“双一流”大学研究生

“陈梦仟、栗毅喆和她们同宿舍的共7人全部考取了国内双一流大学研究生了！”近一段时间，这一消息在新乡医学院生命科学技术学院一时成为“焦点”，传为佳话。而该院今年也有近一半的同学考取了北京大学、复旦大学等“双一流”建设高校或国家级科研院所的研究生。

陈梦仟、栗毅喆和她们同宿舍的另外5位“姐妹”全部考取了硕士研究生，其中考取复旦大学、武汉大学等 “世界一流大学”建设高校4人、考取“世界一流学科”建设高校1人，而栗毅喆则被中国科学院录取。在新乡医学院这所地方高校的学业生涯中演绎了一场精彩的蝶变，圆了她们曾经的“名校梦”。

然而，在四年前刚入校时却是另一番景象，有的是第一志愿临床医学调剂录取到生命科学专业 ，有的是失望、抵触、迷茫地来到这所普通本科院校······但大一没读完她们就燃起了全新梦想，陈梦仟把奋斗的目标锁定此前没敢怎么奢望的“复旦”，栗毅喆则把“医生梦”转换成“科学家梦”。

“我高考第一志愿是临床医学，梦想成为一名白衣天使，没想到被调剂到生物技术专业，救死扶伤的梦从此破灭了。我心里很不好受，想退学再读。后来，经过学业导师的开导，我又振作起来了。”陈梦仟自豪地说，“我决心打好基础，4年后完成高考没有完成的心愿，考上985或211高校研究生。从大一下半年开始，1000多个日日夜夜，实验室、教室、寝室成为我的‘主战场’，内心笃定走出校门就迈进复旦大学校园。种下梦想、圆梦复旦！我成功啦！”

“我被中科院计算机生物学录取啦！我在大二参加了我们学院的大学生创新创业团队——旋团队。这些锻炼了我的动手能力、实验室操作能力，使理论和实践得到完美结合，帮助我立志要考研，硕博连读！”栗毅喆信心满满。

周亚茹，一个看起来文静又弱小的小姑娘今年以优异的成绩考取了武汉大学生物学专业硕士研究生。周亚茹说，大一时，学业导师特别负责任，引导同学们为将来考研做课题，打基础，对同学们考研提供了很大帮助。

据该校校长任文杰介绍，生命科学技术学院结伴、扎堆儿闯名校成为一个突出的现象。这个学院每年都有考研“大满贯”宿舍出现。2018年，某国家级研究机构通过全国研究生统一招生考试招录8名硕士研究生，其中6人就出自该院；今年，上海某“世界一流大学”建设高校通过全国研究生统一招生考试招录了生物学一个研究方向的10名研究生，其中有4人来自该院。

与全国众多高校一样，怀着对生命科学世纪到来的热切呼应，本世纪初新乡医学院先后在基础医学相关学科方向的基础上创办了生物技术、生物工程本科专业。然而生命科技产业发展的步伐却明显滞后了人们的预期，到2010年前后的数年间，人才供需的矛盾凸显，生物技术、生物工程等生命科学相关专业毕业生在就业市场遭遇了“冰河期”，被频亮“红牌”，传导到生源市场直接拉低了报考生命科学专业的积极性，新乡医学院生命科学技术学院那几年招收的学生几乎全是由选报临床医学专业调剂录取而来，学生对学习生命科学专业缺乏兴趣和信心，专业思想很不稳定。

面对不期而至的危机，是坐等大环境转变的到来，还是依靠变革获取？该校副校长、生命科学技术学院院长朱武凌教授2015年起率领他的团队坚持眼光向内，聚焦培育专业培养特色将医学与生命科学技术结合上再定位培养目标，聚焦人才培养的高质量在人才创新能力培养上下功夫，聚焦培育创新动能变革业务组织机制和运行机制，围绕人才培养内涵建设的高标准打出了提升专业品质的“组合拳”。

结合学校传统医学学科优势，学院通过修改人才培养方案，致力于依托学校医科教育传统和优势，在新兴生物技术与医学的结合上打造自己的生命科学专业特色。在增强已有生物学一级硕士学位点医药特色的同时，申请新增了“生物与医药”专业硕士学位点。同时，与马来西亚理科大学开展联合培养博士生项目，构建了具有“新医”底色的生命科学中高端专业人才培养体系。

基于导师制，组建了生命科学大学生创新创业团队——旋团队，把学生推到自己创新成长的前台；强化系统创新实践训练，组织申报国家大学生创新创业训练课题，列支专项经费支持学生组队参加全国大学生生命科学联赛，实施创新学分认定奖励制度，建立大学生创新成长的激励机制，有组织地系统推进了创新创业实践训练。

据了解，该院本科生在校期间超过80%的学生参加了基于课题的系统性开放性创新实验训练，做中学的创新实践学习活动使学生的专业学习兴趣、创新精神与才华被激发出来，占学校在校生总数不足1/40的生科院在最近两届大学生创新创业挑战杯赛学校赛区中，先后捧得“优胜杯”（团体第二）和“挑战杯”（团体第一），囊括了2018年度学校赛区的“互联网+大学生创新创业大赛”金奖、“创青春”大学生创业训练项目一等奖。（魏豪 中国青年报·中青在线记者潘志贤）

(责编：曹雯(实习生)、熊旭)