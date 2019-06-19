原标题：中考体育多人“抄近道”，就这样“赢在起跑线”？

对学生“抄近道”，教育部门别行“姑息之道”。

“你跑你的阳关道，我走我的独木桥”——近日，据当地媒体报道，河南封丘县的部分家长反映，在2019年中考体育考试长跑项目中，有许多考生舞弊。家长提供的视频显示，一些不同批次的考生，越过左侧跑道线，抄近道继续往前跑。事发后，封丘县教育局对五名违规考生进行了处理，该局体艺卫股股长齐金民已被停职检查。

跑步测试不能“抄近道”，这是基本常识；在正规考试和比赛中，更是重要规则。众目睽睽之下的中考体育考试，竟有相当一部分考生“抄近道”，严重违背了考试规则。而不同批次考生先后抄近道，也足见监考之“松”。

与监考之“松”呼应的，是当地主管部门对违规考生的“轻拿轻放”。

事发后，5名违规考生接受了处理，但视频显示，抄近道的考生要远远超过5人；由于当地并没有规定违规越线的处罚标准，在这些考生的哭泣“央求”下，目前他们的中长跑项目分数定为10分(满分30分，最低起评分10分)。

按照国家关于教育考试违规的处理办法，通常情况下考试舞弊视情节轻重，会受到取消该科目成绩乃至更严厉的处罚。中招体育考试虽然不同于文化课考试，但“抄近道”属于考试舞弊理应是个不争的事实，这样轻描淡写的处理显然有待商榷。

正因如此，监考之“松”与处罚之“轻”，也成了家长们质疑的矛头所指。在当地电视台画面中，有些家长、学生哭诉“我们中考付出了那么多努力，凭什么最后只能够得到不公平的待遇”“我们都是努力了八个月，为什么他们犯规了，还给他们可怜分？”

本质上，这也反映了部分地方对中考体育公平的重视程度匮乏。体育进入中考，被赋予“倒逼”学生加强锻炼等美好初衷，但到了现实层面，由于其要求不高，很多学生、家长想方设法都要“拿满分”——但未必是通过强化锻炼，而是做手脚。基于这样的“强烈诉求”，相关监考部门常常也是“睁一只眼闭一只眼”，能松则松，以求皆大欢喜。

在此次事件中，如果不是有相当数量的考生堂而皇之地“抄近道”，引起其他家长的公愤，估计也不会被曝光。而曝光之后，当地主管部门这种“以分数换稳定”的思路依然在主导处理结果。殊不知，这样不仅严重损害教育公平，还会让局面失控。

这年头，很多家长信奉“赢在起跑线上”的说法，但在中考体育考试中，显然不能靠“抄近道”的方式赢在起跑线上。对此主管部门尤其应该守好“教育公平”这道门：不能学生“抄近道”，该维护教育公平的教育部门还行“姑息之道”。(胡欣红 教师)

(责编：郝孟佳、熊旭)