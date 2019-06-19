“高考失利”小伙子用四年时间实现逆袭 

原标题：这个曾经“高考失利”的小伙子 用四年时间实现逆袭

正值毕业季，许多应届毕业生正为找一份如意的工作头痛。不过，刚刚从宁波诺丁汉大学化学工程专业毕业的杭州小伙刘奕杨，却显得非常淡定。

在不久前的校招中，他成功拿到了30家企业的Offer，包括一汽大众、宝马、海尔、格力等名企。

但是，让人惊讶的是，这个别人眼中的好工作，刘奕杨并不打算去干。因为，他还收到了帝国理工、伦敦大学学院、曼彻斯特大学等多所世界名校的录取通知书……

他是怎么做到的？

他说自己是个“高考失利者”

进大学后格外努力

“四年前高考，我已经通过了一所全国排名前五大学的三位一体考试，但是因为高考失利成绩不达标，无奈和那所大学失之交臂。”刘奕杨现在想想还有些遗憾。

虽然遗憾，但正因如此，他在大学四年格外努力。刚进入大学，他便抱着将来找份好工作的目标，到处听讲座、向学长取经，以提高自身能力。

“记得开学不久，一个化学工程专业毕业的学长来学校讲座，他从事的是公关行业。那时他讲述工作经历的时候我听得很入迷，也想尝试这个行业。”刘奕杨说。

于是，一个理工科专业的学生开始了在公关、广告、互联网公司的实习之旅。

“刚开始因为没有经验，我完全摸不着不北，记得当时我在一个实习网站上投了70多份简历，只收到两个面试电话，其他的都如泥牛入海没有回音。”对于当时的无奈，刘奕杨现在还记忆犹新。每天发送简历，然后期盼着收到面试通知。直到半个多月后，他才找到了第一份实习工作。宁波当地一家小型婚庆公司给了他人生中第一次实习的机会。

“虽然找到了实习公司，但是实际能得到的锻炼机会还是很少。他们有需要了才会联系我，每次也就是帮项目组干些体力活，看看他们是如何策划活动，执行活动等。”刘奕杨说。

在婚庆公司干了两个月后，他又开始物色新的实习岗位，陆续尝试了像奥美、百威英博这样知名企业的远程实习。

“其实远程实习就是帮企业做一些杂活，比如数据收集整理、翻译等等，我曾经也怀疑过这些实习是否有意义，但现在看来正是因为这些看似细微的积累，给了我以后在大企业实习的底气。”刘奕杨说。

一边实习一边还要兼顾学业

他是怎么做到的

大二暑假，因为之前一些零零散散的实习经历，让刘奕杨有机会去一些大的机构和公司。比如在一家知名公关公司，他实习了三个月时间，全程参与了一次有关奥委会的活动策划，学到不少东西。然后，他又成功进了吉利集团，在那里实习了六个月。

“吉利是一家我非常向往的企业，那时在HR实习，负责的是互联网产品的推广工作。”刘奕杨说，“在吉利，我有了人生中第一次出差的经历，我曾经在24小时之内辗转深圳、宁波、杭州、重庆四个城市，身上的穿着也在西装、T恤、实验服、睡衣之间来回切换。”

刘奕杨说，那段日子对他来说很辛苦，不仅要处理工作上的事务，还要兼顾日渐繁重的课业任务。

毕竟，大学生还是要以学业为重。因此他抓紧一切时间学习，以及处理一些学校的事务。

“我们学校大一的时候是预科，重点学习英语，学业压力相对轻一些，但是大二到大四课业压力就大了，三年里要完成别的大学同专业四年的学习任务。”刘奕杨说道。

而且他就读的化学工程专业，不仅要学简本上的理论知识，还要做很多实验。“实习的时候，我经常要去杭州出差。中间会有一个实验要做，我就在头一天晚上坐高铁回宁波，第二天做完实验又回到杭州完成工作上的事。”每天可用于学习的时间不多，他在期末考试前三个月就要开始准备，备考战线要比其他的同学要长一些。

“我记得我有一段时间在杭州实习，每天早上9点上班，晚上7点下班，一回到家我就立马进房间看专业课，通常要学到凌晨两三点钟才能上床。”刘奕杨说。

收到30家企业的Offer

还拿到多所世界名校通知书

到大学毕业时，刘奕杨统计了一下，自己大学四年用于实习的时间有26个月。可即便如此，他的学习成绩却没有落下。

因为有这么多的实习经历，在学校招聘会上，刘奕杨的简历十分亮眼。

他做了40多份不同模板的简历，把实习经验进行排列组合，每个模板针对某一类企业和职位，着重介绍那些跟招聘岗位相关的实习经历。

“不同的岗位对应聘者的技能需求都不同，必须要根据应聘行业有针对性地将简历的内容进行编排。”刘奕杨说。比如申请汽车行业的市场营销岗位，和申请互联网企业的运营岗位，就是完全不同的两种简历写法。遇到特别心仪的企业和岗位，就需要做更多的功课，阅读行业调研报告、整理作品集、设计新的简历视觉模板……

“也许，这就是我能够拿到这么多企业Offer的原因之一吧。”刘奕杨在求职期间甚至画了一幅思维导图，上面标满了各种行业及岗位的划分、优先级、目标企业等信息。

面对如此用心的求职者，像一汽大众、宝马、网易、海尔、格力等企业会给他抛出橄榄枝，也就不奇怪了。不过，这些工作刘奕杨都放弃了。因为他下定决定回到学术上，专心从事化学工程的研究。

在大四上学期，刘奕杨取得了专业前5%的好成绩，最近也拿到了包括帝国理工、伦敦大学学院、曼彻斯特大学、墨尔本大学等多所世界排名前50名校的录取通知书。最终，他选择了伦敦大学学院，准备继续攻读自己一直热爱的化学工程专业。

(责编：冯粒、袁勃)