衢州一小学生午餐时被馒头噎住，教师20秒急救成功

原标题：海姆立克法立功 大家务必学一学

（从左到右分别是徐晟越、刘绍光、余卓诚）

学点急救手法有没有用？绝对有的！

6月17日中午11点30分，衢州市实验学校餐厅内，六年级男生徐晟越进餐时吞咽不慎，一块馒头滑入气管，同桌吃饭的同学余卓诚见状立刻向当班陪餐教师刘绍光报告。刘老师第一时间运用了海姆立克急救法，让徐晟越吐出气管内的馒头，转危为安。

急救时数到八

学生咳出了一块奖牌大小的馒头

“今天午饭时间，我经历了自己21年教师生涯中最可怕的一件事。直到现在，我的全身还一直在哆嗦。向王校长汇报这件事的时候，我不但没有停止哆嗦，还感觉自己的眼眶是湿润的。”当天下午2点，刘老师在朋友圈里写了自己的感受。

40岁的刘绍光是衢州市实验学校六（1）班的班主任兼语文教师，按照学校的教师陪餐要求，6月17日午餐，刘老师在食堂陪餐。

11点20分，午餐开始，刘老师带着班上学生一起去食堂。六（1）班被安排在食堂大厅右前方区域进餐。徐晟越和余卓诚坐在一起，他们是同窗六年的同学，也是一起玩到大的好友。刘老师坐在教师陪餐桌，和徐晟越隔了一张桌子。徐晟越打了红烧肉、豆腐、素菜，主食是一个南瓜馒头。

两个孩子边吃边聊。11点30分左右，徐晟越吞咽馒头不慎，一块馒头掉进了气管。“当时觉得很难受，说不出话来。”

不能言语的徐晟越机械地用手抠着嘴巴，嘴里的食物被抠出一些，但气管里的馒头依旧没弄出来。很快，他的脸和嘴唇开始发紫，余卓诚见状跑到刘绍光面前求助。“老师，徐晟越被饭噎住了！”

刘绍光立刻走过去急问：“你怎么了？”徐晟越指指喉咙，但已经发不出声音。

刘绍光参加过学校的急救培训，也想起之前看过一段气管被堵后的处理方法。事后，刘老师才知道这个方法叫海姆立克急救法。

当即，刘绍光双手从后面抱住徐晟越的腹部用力往上顶压，并让对方身子前倾，低头。一下，两下，三下……都五下了，怎么还没用？刘绍光想喊边上的同事来帮忙，可竟然一个字都喊不出来。

“几近绝望的我，在小徐的背上用力拍了两下，然后又继续顶压他的腹部。当我心里数到第8下的时候，小徐一声咳，从喉咙里吐出一块奖牌大小的馒头。我马上问他好点没，他用声音告诉我：‘老师，我好多了！’我叮嘱他去洗洗，然后跌坐在餐椅上。全身上下都在发抖，眼泪也有点不争气！”

整个过程持续了20秒左右，一切都平静地出奇，甚至没有同学过来围观。

成功救人

得益于学校的急救培训和陪餐制

当天下午，有点虚脱的刘绍光将餐厅发生的故事发在朋友圈里，他不胜感慨：我从来没想过危险会如此近距离地发生在我的身上，我从来没想过这个看似如此简单的急救方法会如此管用，我从来没想过我和孩子突然会这般无助。再次提醒全体同学：学会爱护自己，注意安全，就是吃饭这么普通的事也不能例外。还是要多学一些急救知识和技能，真的不知道什么时候能够救自己和别人（虽然我希望这样的事永远不要发生在我们身上）。发生类似的事件一定要第一时间报告给老师或者身边的大人。

“感谢及时向我汇报的机敏的余卓诚同学，也感谢我自己！更感谢学校严谨的陪餐制和急救培训。这其中任何一个环节掉链子，都会造成不堪设想的后果。”刘绍光接受记者采访时如是说。

(责编：冯粒、袁勃)