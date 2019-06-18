电影院里的大学最后一课 拥抱海阔天空的未来

每年6月，朋友圈霸屏的最多的是高校毕业典礼上的校长致辞，作为大学最后一课，以哲理思辨之话语，再将大学精神、大学文化、大学品格深植广大学子内心；也以一家之长的口吻，殷殷叮嘱学子，在追逐梦想中，要永葆初心，勇担重任，不负韶华青春。

又是一年毕业季，大学最后一课如何刷出新高度？

电子科技大学成都学院通信与信息工程系就将这最后一课搬到了电影院——6月17日，该学院领导携400余名毕业生走进当地影院，共同观看中国首部反映新时代大学生敢闯会创、矢志奋斗的青春励志电影《当我们海阔天空》。

该影片是以新时代大学校园青春奋斗为主线，讲述青年大学生在初心与挑战的驱动下，一无所有踏上追逐梦想之旅，在学业拼搏、职场跌宕、商海沉浮的时空切换之间，多次突破自我极限，并在成就自身价值的同时，以创新模式助力乡村振兴，帮助百姓实现了财富大增的梦想。

与以往青春偶像励志电影不同的是，影片创作全景源自现实，主创团队从“世界最大规模，可能已升级一千万人命运”的中国“互联网+”大学生创新创业大赛提取真实故事，全环节深度展现平凡到传奇的奋斗历程，为每个年轻人献上了如何改变命运与世界的热血金课。

该校有关负责人谈到，当毕业季撞上就业季，不少毕业生或多或少会有着迷茫与彷徨。学校组织全体毕业生观看这部影片，就是要借以最贴近大学生的形象和心路历程，鼓励毕业生迈入社会后要敢于挑战，不畏磨难，在追逐自己梦想的道路上奋勇前行。

“《当我们海阔天空》正是契合了这个时代的主旋律，在广大师生中引起了强烈反响”，该校通信与信息工程系党总支书记荆竹介绍，在电影院以这种形式给毕业生举办一场特殊的毕业典礼，是母校为他们上的最后一堂“金课”，用电影所展示出的当代青年学生勇于追梦、敢于创新、敢于挑战的精神，去鼓励毕业生在社会这一广阔天地种大有作为。同时也让他们通过观看这部电影，理解母校对他们的期望，铭记母校将是他们在奋斗路上最坚实的后盾。

这堂大学的最后一课，又何尝不是毕业生迈入社会的第一课？影片中所展示的奋斗路上的艰辛，或许不会是每一个人的成长历程，但奋斗却是他们的必经之路。荆竹希望，这个特殊的毕业典礼和这份特殊的毕业礼物，能够成为毕业生奋斗的起点。

(责编：李依环、文松辉)