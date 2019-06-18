西南财经大学社团建设出新招

“南来或北往，愿为热爱拼一场。”这是西南财经大学社团服务中心的slogan，也是每一个西财社团人的心中所想。2013年以来，西南财经大学启动“社团扬帆计划”，加大力度对学生社团进行规范管理和科学指导，不断扩大活动载体、创新活动形式。学校现有各类在册登记学生社团101个，其中包括思想理论类社团7个、学术科技类社团21个、文化艺术类社团23个、体育健身类社团18个、公益生活类社团13个以及实践交流类社团19个。

第一招：搭平台抓思想，强化思政教育效果

“西财朗读人”决赛现场 西南财经大学/供图

“人民的力量是要胜利的，真理是永远存在的。”激扬的呐喊声伴着掌声，带我们走进“西财朗读人”的决赛现场，这是由西南财经大学光华读书社举办的演讲比赛——《最后一次演讲》《成为你自己》《生如夏花》等许多作品在这里被赋予了新的生命。

在西南财经大学，这样的思想类社团还有很多：光华读书社、光华学术社、哲学研究社、四二叁读书社……在西南财经大学校团委副书记王偞婷看来，通过同学们喜闻乐见的社团活动，开展思想政治理论探究和实践探索，更能让思政教育落到实处，深入人心。

校园里的“百团大战”西南财经大学/供图

第二招：建机制重协同，优化活动效率效益

“之前办活动最让人头疼的就是资金问题。”自从学校划拨80万社团发展专项资金，社团负责人解决了资金的问题，将更多精力聚焦到活动本身，兴趣爱好得以展现的同时，组织统筹能力也得到了提升。百团大战、草坪音乐节、“金色之秋”社团文化节、“五月诗存”诗词诵读大赛、社团游园会等精品系列活动更是办的有声有色。

“金色之秋”社团文化节开幕式暨明星社团答辩会 西南财经大学/供图

“金色之秋”社团文化节闭幕晚会 西南财经大学/供图

西南财经大学草坪音乐节 西南财经大学/供图

近年来，西南财经大学大学生创新创业俱乐部被评为全国大学生百佳创业社团，金融投资协会入选全国大学生优秀社团、四川省十佳社团，光华读书社入选全国文联会员单位。数学建模协会、舞蹈协会、模拟联合国协会也在国内外各大赛事斩获佳绩。

此外，西南财经大学团委打破社团分散管理的模式，于2014年成立西南财经大学社团服务中心。建立社团年审制度、活动审批制度和财务审核制度三大社团管理制度，一切社团活动工作都能全过程、一站式解决。同时，提供“私人订制”服务，为每个社团配备专业老师，各学院（中心）和相关职能部门作为并指定业务指导单位对社团进行具体指导和管理。

第三招：建队伍促交流，提升社团骨干素养

第四届社团骨干培训班开班仪式

传统社团服务模式主要是开讲座，一定程度上“大而虚，花了工夫，但效果不佳”。2015年年底，西南财经大学校团委依托“青年马克思主义者培养工程”，创造性地开办了社团骨干培训班，围绕思想政治素质、综合文化素养、新媒体平台运用、精品学生社团建设等开设培训课程，提供固定场所，实行一周一讲，为全校社团骨干提供思想碰撞的平台，优化社团管理，繁荣校园文化。

“以前的社团做活动都是学前辈们的经验，摸着石头过河。”西南财经大学森林音乐社社长葛浩宇感慨。作为第三届社团骨干培训班的一员，在他看来，社团成员往往是凭着兴趣聚在一起，很难统一管理。通过“学生社团的运营和管理”等专题培训，社团负责人逐渐找到了社团内部存在的不足，对症下药。由西南财经大学发起成立的成都高校经济管理类社团联盟，吸引到四川大学、四川师范大学、西华大学、成都师范学院、电子科技大学成都学院和西南财经大学等成都六所高校共计18个经济管理类社团加入，在社团活动中培养财经素养。更是为社团负责人提供了交流社团工作、分享社团管理经验的平台，为社团发展提供了新的思路。

(责编：闻佳琪(实习生)、熊旭)