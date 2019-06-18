原标题：网络招聘猫腻多 小心“馅饼”成陷阱

“XX客服都是骗局”“我的押金到现在还没退”……近日，在一个名为“打击网络招聘骗局维权”的QQ群中，许多曾在网络招聘中受骗的网友激愤地发言。

当前，网络已成为许多求职者寻找工作的主要方式，但记者近日调查发现，招聘网站上陷阱多多，“假招聘，真骗局”现象时有发生。对此，有关专家认为，商业招聘平台获得收益的同时，也要依法承担相应的信息审查职责。

整理材料实则是整理拆迁建筑废料

今年寒假，山东济南的学生小毕与同学商议找一份兼职。某招聘网站上一则“招聘兼职工整理材料”的消息吸引了他们，一天70元。

“和对方打过电话确认过，对方和网站描述一样，就是整理材料，工作轻松。”按小毕与同学的理解，整理材料就是整理一些办公文字材料，可当他们第2天到达约定地点时才发现，所谓材料实则是整理拆迁剩下的墙体建筑废料，“老板说，建筑材料也是‘材料’，但我们觉得他是故意模糊工作内容。”从那之后，每在网上浏览招聘信息，小毕都会更加仔细地询问工作细节，以防上当。

记者在一些网络招聘平台上搜索，发现面对海量的招聘讯息，不知如何判断信息真伪。山东潍坊的莹莹提醒道，在网上找工作要小心。

春招开始，莹莹准备在家乡求职，一家知名保险公司招聘人事的消息吸引了她，便申请了该职位。很快，对方便安排了面试。“所谓面试，就是到现场填一个简单的简历，随后的面试都是对方介绍各种保险及卖保险的好处。”莹莹介绍，面试结束，对方说她很适合这个岗位，但得先交200元培训费才能入职。想起此前看过类似的招聘骗局，莹莹找个理由拒绝了。

不同于莹莹免于被骗，石家庄的牟先生则付出了金钱的代价。此前天津一家工厂招聘，他与家人开车到天津面试。对方以体检为由，让牟先生交了350元，随后又以照片费、入职抵押金、宿舍费等名目收款。后来牟先生才了解到，这家工厂本没有招聘计划。

艾媒咨询发布的《2019中国互联网招聘行业市场研究》显示，在网络招聘平台各种不良体验中，求职者最介意企业信息不真实，占比达34.8%。中国裁判文书网显示，自2017年至今，涉及虚假招聘的一审判决书有273份，涉及刑事案件的有174份，最常见的犯罪手段就是诈骗。

不知道找谁维权

“打击网络招聘骗局维权”群号召受骗网友联合起来维权，“或许你觉得你被骗个几百元肯定拿不回来了就这么算了，但是你能想象在这样的平台上每天会有多少个受害者？”但记者发现，真正付诸维权的却没几人。

群友小欧刚毕业寻找实习时，曾在网上被骗900多元“培训费”，发现被骗后她无计可施，“完全不知道怎么办，以为金额太少不能报警。后来加入维权群想着大家人多力量大，可以一起报警，最后也不了了之，花钱买教训吧。”

莹莹面试结束离开保险公司时，曾想过投诉该公司，可苦于证据不足，最终也只能放弃。“当时也就是面试时对方口头让交款，自己并没有交款，也没有录音，投诉也无法提供证据。”

在一些基于网络沟通的在线工作中，更容易因证据不足而难以维权。此前，南京劳动监察支队曾接到投诉，一学生在网上找到一份兼职写手的工作，双方约定按月结算稿酬。但写了两个月后，该学生依旧没收到稿费。劳动监察的工作人员发现，双方通过网络沟通，没有签订劳动合同，这名学生对该公司的真实名字及办公地点都不了解，监察部门想帮助维权却无能为力。

中国人民大学法学院教授刘俊海指出，网络招聘便捷高效，深受求职者欢迎。但网络招聘信息不对称，求职者的信息在招聘公司那里是透明公开的，而多数情况下，求职者对招聘公司却一无所知，所以求职者浏览招聘信息时一定要擦亮眼睛，“面对高收入、低要求的工作，不要急功近利，应聘过程中对方要求缴纳培训费等费用时要拒绝。”

刘俊海提醒，应聘者面试前可在网上查询求职单位的工商登记、营业执照等相关要件，应聘时要仔细看合同，留存诸如转账记录、聊天记录、票据等证据。“一旦发现应聘过程中存在欺诈，在保证人身安全的情况下，要第一时间维权。”

网络招聘平台应做好信息审查

前不久，苏州法院公布了一起“恶势力犯罪集团‘黑中介’诈骗案”典型案例，一个19人犯罪团伙，以人力资源公司的名义在网上发布虚假招聘信息，作案162起，骗取23.7万元，应聘者发现被骗后要求退款，还曾遭到该应聘团伙的恐吓。

一个暴力犯罪集团是如何化身中介公司逍遥网络的？法院在审理案件中发现，该团伙系通过网络实施犯罪，于是法院给相关网络招聘平台发送司法建议，建议其采取措施阻塞平台监管漏洞。

记者在搜索一些兼职信息时发现，许多招聘公司在其主页上公司简介、联系方式均为空白。对于招聘信息中的“名企”“推荐”等标示，业内人士提醒求职者，“这是一种推广方式而已，有些标识花钱即可购买。”

《互联网信息服务管理办法》规定，互联网信息服务提供者应当向上网用户提供良好的服务，并保证所提供的信息内容合法。换言之，平台负有审查职责。刘俊海指出，“网络招聘平台应当为求职者把好关。招聘平台是它们搭建的，求职招聘规则是它们写的，用人单位是它们遴选的。平台通过网络招聘的商业模式获得收益，因此平台企业要依法承担社会责任。”（记者 曹玥）

(责编：郝孟佳、熊旭)