原标题：少儿编程热 家长最好冷处理：入门学习足够，竞赛之路难坚持

“听说编程要逐渐进入中小学课程了，我家孩子暑期报的培训班不算多，犹豫着要不要给他也报个编程班。”市民李女士在给小学一年级的孩子制定暑期计划的时候犯了难：“扎克伯格的宝宝都在学”的少儿编程班，报了怕孩子学杂了、学重复了；不报怕孩子输在“起跑线”上。编程要不要学？什么时候学才合适？

入门级学习，没必要给孩子报培训班

近日，记者以幼升小学生家长的身份探访了南京一家比较有名的连锁编程培训机构。一开始，机构工作人员非常热情，表示尽早接触编程对儿童的逻辑思维训练有很大帮助，而且6-7岁的儿童完全可以借助scratch（简易图形化编程工具）学习编程。

当记者试探着提到南京的小学信息技术课程中已经有scratch学习，想了解培训机构的课程与学校课程是否重复时，工作人员快速转移话题，试图邀请记者带孩子来上体验课，“看看孩子喜不喜欢”。有带孩子参加过体验课的家长透露，这类体验课一般不允许家长旁听，由于scratch课程趣味性比较强，孩子普遍愿意继续学习。

“scratch门槛低，而天花板高，能完成植物大战僵尸等较为复杂的游戏的制作，非常适合作为低年龄段的儿童学习编程的入门工具。”南京市龙江小学信息技术课教师王苏明告诉记者，scratch是麻省理工学院的“终身幼儿园团队”开发的图形化编程工具，其特点是将复杂的程序语言简化成了可视化的图形模块，在老师的指导下，6岁的孩子基本上就可以照着例子像搭积木一样“拼”出一个能运行的小游戏，因此在少儿编程教育中非常受欢迎。

不过，王苏明并不建议家长提前帮孩子报培训班学习scratch。“现在scratch课程已经被编写进苏教版信息技术教材中，南京的小学生在四年级都能接触到。”王苏明补充说，scratch本身就是比较基础的课程，一些培训机构会把scratch和机器人编程结合，培养孩子的动手能力，家长可以根据孩子的兴趣考虑是否学习；如果只是为了提前接触教材内容，则没有必要浪费时间、金钱报培训班。

竞赛之路不易，家长要尊重孩子意愿

“最初我家孩子是和班里的一个男生一起学的，后来那个男生不肯学了，因为实在学不下去。”谢女士的孩子从小学三年级升四年级的暑假开始学习C++语言，走的是竞赛类编程之路。她坦言，家长让小孩学习编程，多少还是带着功利的心态，不过，编程学习其实是个长期而枯燥的过程，出成绩不易，选择这条路需要家长和孩子的坚持，更重要的是孩子对这方面真的要有一定的兴趣和天赋。“学编程和学钢琴一样，看上去很美，坚持下来很难，想要短期走捷径基本不可能。”

谢女士的孩子今年上小学六年级，去年拿到了南京市级青少年编程比赛一等奖和省级青少年编程比赛二等奖，但是这两个奖项在择校的时候作用不大。“还有很多更优秀的孩子。中学生因为信息学科成绩优秀被国际名校录取的例子很多，一般留学比例高的学校会看重学生的编程竞赛经历，但是其他中学目前不太会考虑学生在信息类竞赛方面的成绩。”

南师附小信息技术教师陈明也认为孩子的兴趣和天赋是学习编程的出发点。陈明介绍，南师附小把C++纳入了校本课程，教学中他也了解到，一些对编程非常感兴趣的同学，除了学校课程外，还会到校外上培训班，对此他表示支持和理解。“在学校学习编程的时间毕竟有限，如果学生在这方面确实有天赋，想在中学阶段继续参加信息学竞赛，小学阶段可以多花一些精力参加课外培训，因为中学阶段学业任务更重。”（记者 刘丽媛）

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