中外合作大学进入视野 成大学择校“新宠”

原标题：中外合作大学渐成新选择

这个周末，高考考生才可以查分数，当很多学生和家长都在焦虑地等分时，有些学生因为选择了中外合作大学而轻松了很多。据了解，今年，受国外大学学费增加，中外合作大学有了毕业生的示范作用等因素影响，一些学生和家长眼睛不再紧盯着国内的985、211，以及国外的常春藤名校，而将中外合作大学纳入视野，成为大学择校的“新宠”。

“学霸”选择中外合作大学

“我们也是在他们来咱们学校公开招录时，才知道这所学校的。杜克大学，大家都熟悉，昆山杜克大学由杜克大学、武汉大学和昆山市政府三方合建，纳入杜克大学的全球校友网络，这一点很重要，国外高校的录取是很注重校友圈子和校友推荐的，如果在昆山杜克大学读了本科，对去国外大学读研会有帮助。另外，这里基本是国外的教学模式，英语教学，师生比高，孩子将来出国读研，也会更容易适应。”小宇妈妈介绍说。小宇是本市一所市重点高中的“学霸”级学生，当听说他选择了大家不太熟悉的昆山杜克大学时，一个和他妈妈熟识的高二家长立刻拉他妈妈建了一个咨询群。

“你们还是挺有勇气的，我之前都没听说过这所学校。听说小宇选择了这所学校，才在网上查，我看，他们是刚开始招本科不久，还没有毕业生呢。”有家长对小宇妈妈的选择有些意外，毕竟，凭小宇的成绩，考国内的985、211大学是妥妥的，甚至都有冲北大、清华的可能。“我们一开始也是犹豫的，也和前几届的学生家长咨询过，他们或多或少地了解这所学校，但没有学生报名，可能是觉得直接上国外的常春藤或国内传统的名牌大学更保险。所以，我们也是抱着尝试的心态申请的，后来，小宇参加了他们组织的校园日和模拟课堂，可以提前感受他们的上课氛围，小宇非常喜欢，感觉和自己的匹配度很高，是自己想要的大学，就强烈想去，我们也很支持他。当然，作为家长，考虑得会比较现实，会关注课程设置、毕业证、学费等问题。后来，我们了解到，他们本科生将在两个国家学习，毕业后可以获得杜克大学学士学位，以及中国教育部认可的昆山杜克大学的毕业证和学位证，这下我们就放心了。至于费用，平均下来，一年学费十几万，也在我们承受的范围内，后来，他们给了小宇全额奖学金，我们就更没有后顾之忧了。”

“这两年，有几所中外合作大学办得都不错，我们知道的还有上海纽约大学和深圳的香港中文大学等。在这些学校，可以在国内接受国际化教育，学费和生活费却远低于国外，另外，国内的安全也让家长放心，所以，我觉得，在国外大学不断涨价、申请难度加大的形势下，这种中外合作大学会越来越受欢迎。”小宇妈妈分析说。

“毕业生”示范效应初现

据了解，截至目前，中外合作办学的大学有9所，内地与港澳台合作办学的大学有2所。包括昆山杜克大学、上海纽约大学、西交利物浦大学、宁波诺丁汉大学、温州肯恩大学、广东以色列理工大学、深圳北理莫斯科大学、香港中文大学（深圳）等。其中上海纽约大学是一个发展比较好的代表。

小林就是上海纽约大学2013年第一届“吃螃蟹的人”。“其实我上高中时，得到了复旦等名校的推优名额，但我高二时，参加了一个全球青少年领袖峰会，在美国做志愿者。这次活动对我影响很大，当时，我更想去美国念本科，但是高二的时候，别人sat都差不多考完了，我就来不及了。其实，凭自己的成绩，是可以去常春藤的，但考不了了，觉得很可惜。正好这个时候，在报纸上看到上海纽约大学在招生，他们的艺术和金融课程是我特别感兴趣的，我很想去，父母也很支持。不过，确实需要胆量，也不知道他会变成什么样。但我觉得人还是需要有一些冒险精神的，要敢于去尝试，要有创业精神，所以，作为上海纽约大学的首届，我觉得是很光荣的事情，后来，还拿到了奖学金，自己觉得还不错。”

“进了上海纽约大学，我觉得它非常的国际化，另外，有一个非常大的好处是，在不出国门就可以享受国际化的同时，会有非常好的主人翁的感受，在这里，也有国外大学生，大家对中国文化本身非常感兴趣，可以让中国学生在组织活动等方面有更大的参与度，这是在国外上学无法比拟的。”

对于上中外合作大学对就业的作用，小林认为，完全看个人。“很多路都是自己走出来的，关键是你怎么利用这样的平台，去如何发挥自己的创意，跟自己的优势结合起来做事情。”

另外，她判断，越来越多的同学选择中外合作大学，肯定是个趋势。“不一定是选择上这样的大学，现在中外合作的项目也很多，包括清华也做了苏世民学者项目，不出国门就可以享受到顶尖的全世界文化交流机会。”

选择大学更重“匹配度”

每个人选择中外合作大学的想法都不一样，有些是抱着不用出国，就可以享受到国际化的教育；有些是觉得性价比更高，比你直接去国外读更划算，毕竟进国外顶尖大学，拿奖学金也不是那么容易的；有的是想在国内边创业边享受这样的国际氛围；有的是自己的哥哥姐姐，学长、学姐上了NYU上海，知道非常不错，作为示范作用，他去跟着一起上……

“不管是什么原因，我觉得，每个人选择学校的时候，首先要知道自己想要什么，然后对学校的方方面面做一个详尽、周密的尽调，包括课程设置、毕业生出来的状况等等，然后和自己的需求去匹配。这是对自己未来认真负责的做法。”作为过来人，小林这样说。

另外，在小林的理念中，学习本身应该有一种多元的、开放的、包容的心态，去跟别人比较、碰撞，然后固化自己的理念，最终形成一套自己独立的思维系统和知识体系。“我觉得人生最精彩的部分，其实就是生活的经验跟阅历，那么，单纯的中国传统教育也好，或者单纯的美式教育也好，中外合作大学也好，不管哪一种形式，都不如自己内心的成长和跌宕来得更重要。”

据了解，除了中外合作的大学，国内一些高校还与国外大学合办了一些机构和项目，据不完全统计，约有2000多个。这些项目良莠不齐，既有高质量、口碑好的项目，也有高收费、不靠谱的骗钱项目，需要家长在选择时，睁大眼睛。去年7 月，教育部印发《关于批准部分中外合作办学机构和项目终止的通知》，依法终止了234 个本科以上中外合作办学机构和项目，并公布了具体名单，同时提醒学生和家长：近年来，中外合作办学在加速发展的同时，一些机构和项目存在优质教育资源引进不足、教学质量不高、学科专业能力不强和缺乏内涵式发展机制等问题，导致学生满意度低、吸引力弱，办学活动难以持续，家长在选择时，要慎重。（李海霞）

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