北京中招贯通培养新增统一招生

记者从北京教育考试院获悉，今年中招贯通项目招生通过提前招生和统一招生两种方式进行，比去年增加了统一招生方式，两种方式都要填报志愿。

据了解，今年项目类别分为四类。其中，高端贯培项目，以北京市重点高职院校和中职学校为招生单位，与本科高校和国内外企业协作，选择对接产业发展的优势专业开展高等职业教育和本科专业教育，招生计划2770人。校企深度合作人才培养项目，以北京市国家中职改革发展示范学校为招生单位，支持其与国内知名企业开展深度合作，本科阶段对接市属本科高校，三方合作培养契合北京城市定位和紧缺人才需求的高端技术技能人才，招生计划360人。非通用语人才培养项目，以北京第二外国语学院为招生单位，培养高层次、高素质、高水平的非通用语外语人才，招生计划100人。基础教育师资培养项目，以北京第二外国语学院、北京城市学院为招生单位，培养高素质的中小学教师；以北京市学前教育专业的传统优势职业院校为招生单位，培养专业意识强、发展能力好的学前教育教师，招生计划790人。以上四类项目本科教育通过专升本转段录取。

北京教育考试院介绍，贯通培养试验各项目在全市范围招生，不对各区分配计划指标。符合今年中考升学资格的本市正式户籍考生可以参加贯通项目招生。贯通培养项目志愿分为贯通培养项目提前招生志愿和贯通培养项目统一招生志愿，提前招生共设置8个志愿，每个志愿学校可选择1个专业填报；统一招生志愿与其他统一招生志愿一同填报。考生招生考试总分须达到各贯通项目设置的最低录取分数线方可填报贯通项目志愿。

值得提醒的是，被贯通培养项目提前批录取的考生，不能再参加后续其他方式录取。因此，在普通高中和贯通项目之间犹豫的，可放弃贯通提招，选择贯通统招。（牛伟坤）

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