原标题：辅导填报高考志愿 有的“专家”培训三四天就能上岗

辅导填报高考志愿 动辄收费上万元

有的“专家”培训三四天就能上岗！

“专业名师辅导填报志愿，让你的孩子不浪费一分”……随着2019年高考志愿填报即将开展，高考志愿规划、填报辅导广告铺天盖地。记者调查发现，高考志愿填报辅导市场火热，收费多在数千元至上万元，甚至有高达5万多元的天价套餐。不过，辅导人员水平参差不齐，有的仅培训三四天就能速成上岗，有的考生在机构辅导下填报的志愿并不靠谱。

高考志愿填报市场火热 一份方案动辄上万元

志愿无忧网提供的一款51900元名师套餐，服务包括2次面谈，一次2小时左右，收费之高令人咋舌。

记者近日来到志愿无忧网北京总部，一大早，前台接待处已经有五六位家长和学生在等待，几间咨询室都正在进行专家面谈。“大部分专家的咨询名额都报满了，很多家长提前一年就签合同了。”志愿无忧网的客服告诉记者，“我们很早就进学校举办讲座，海淀、西城的重点学校都去过。”河北省玉田县一名考生告诉记者，班上超过七成的家长都找机构做咨询，有的家长在高考前几个月就签约了，“谁都希望能顺利上个好学校。”

目前，不仅有志愿无忧网等很多专门针对高考志愿填报辅导的机构，学而思等一批传统教育机构也开发了高考志愿填报辅导业务。业内人士告诉记者，随着高考改革推进，考生面对大学和专业的选项越来越多，可能性很多，如何综合判断提出最优方案，成为急迫需求。

记者调查发现，机构提供的服务基本上分为两类：收费几百元的数据卡；收费数千至数万元不等的一对一专家辅导。记者进入一个高考志愿QQ群，该群号称公益解答志愿填报问题，实际却是向群内家长推销300多元一张的数据卡。据称，数据卡依据近三年高校和专业的录取分数、排名，通过机构研发的算法对志愿填报给出建议。500多人的群里，大部分家长都购买了数据卡。

一对一专家辅导的价格相对高昂，北京地区多家高考志愿填报辅导机构的报价为6000元到数万元不等。万元以下服务的专家为一两年从业经历，3年以上经验的专家一般收费都在万元以上。志愿无忧网提供的一款51900元名师套餐，服务包括2次面谈，一次2小时左右，收费之高令人咋舌。客服介绍说：“经过前期的性格、兴趣测试，规划师根据分数，5分钟就能判断客户可以去哪里上学。”

通过大数据算法结论差异大

有的规划师三四天速成

记者调查发现，辅导填报志愿的专家资质参差不齐，有些号称“高考志愿规划师”的甚至自身没有过填报志愿的经验。

机构提供的辅导靠谱吗？业内人士告诉记者，很多机构卖的数据卡，其实就是根据教育部门、高等院校公布的历年考试数据，通过大数据算法得出相应结论。而招考部门和学校在数字的统计、口径方面往往并不一致，不同机构对同一所学校的分数线预估不一样，导致结论差异很大。有的考生用不同机构的系统测算，结果连志愿学校批次都截然不同，有的说可报一本，有的说连二本都悬。

一位曾通过某机构填报志愿的考生说，看到宣传里说有兴趣测试，本来以为会很科学，没想到专家只是根据预估分数就推荐他去上一所专科院校。“我的分数超过一本线十几分，本来可以报重点大学的冷门专业或二本大学的顶尖专业，但专家告诉家长，这所专科院校包分配，获得了家长的认可，最终填报了自己并不认可的志愿。”业内人士表示，由于填报志愿时间集中，专家分配给每位考生的时间有限，不少专家仅仅给出一定能录取的稳妥建议。

记者调查发现，辅导填报志愿的专家资质参差不齐，有些号称“高考志愿规划师”的甚至自身没有过填报志愿的经验。据调查，一些从事志愿填报辅导的机构，同时开办“高考志愿规划师”培训班。聚铭师开办的为期4天的培训收费6980元，几乎零门槛招收学员。培训后，聚铭师会给培训者发放一张高考志愿规划师证书。

聚铭师一位客服坦言，该公司和其他机构的专家很多都没有高学历，她本人并没有上过大学，也给一些考生做过规划。“认证培训过的高级规划师在北京底薪一般是一万多元，做的单子越多，收入也就越多。”该客服说。记者联系到一名宣称可以办证书的人员，其称可以通过内部渠道购买全国职业人才认证管理中心出具的证书，400元一张。

加强市场规范

进一步做好信息整合

高考志愿填报辅导专业性很强，对从业者的政策把握能力、视野、专业素养和人际技能等要求很高，不是看几本书、参加几次培训就能解决的。

据了解，高考志愿填报辅导属于新兴市场服务，目前还缺乏规范。中国教育科学研究院国际教育创新研究室主任苏红说，这个领域专业性很强，对从业者的政策把握能力、视野、专业素养和人际技能等要求很高，不是看几本书、参加几次培训就能解决的。相关管理部门应加强引导，建立并不断完善服务规范，制定从业标准等。

有专家指出，每年考生手里虽然有教育部门发放的报考指南，但其常常是数据的简单披露，而且时间跨度小、整合不够，参考性不足，满足不了考生的需求。建议相关部门做好信息整合工作，并通过更便捷的方式向公众公布。此外，辰才升学规划研究院负责人王波认为，志愿填报不仅是高考结束后一个阶段的任务，建议从高一选科开始，学生和家长就要开始考虑未来的专业方向，关注各校的招生录取要求，掌握更多主动权。 据新华社

(责编：郝孟佳、熊旭)