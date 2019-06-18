原标题：南开大学癌症干细胞相关研究获突破

本报天津6月17日电 记者刘茜、陈建强日前从南开大学获悉，南开大学药物化学生物学国家重点实验室、药学院教授陈悦团队首次实现了抗癌天然产物防风草内酯（Ovatodiolide）骨架的高效化学合成，并实验确证了该类化合物可选择性杀灭肝癌干细胞，具有药物开发潜力。成果日前刊登在德国著名学术刊物《德国应用化学》。

癌症干细胞（CSC）是很多癌症复发和转移的根源。靶向CSC有望给癌症治疗带来革命性的进步。因此，临床方面对靶向癌症干细胞的药物具有迫切需求。然而，研究人员发现，抗CSC的化合物很难找到，相关的天然产物也极少，且大多成药性差。

防风草是我国南方常见的一种一至二年生直立草本植物。早在1711年清代《生草药性备药》一书中就有记载其药用价值，其常用于感冒身热、呕吐、腹痛、筋骨疼痛等疾病。防风草内酯是防风草的重要活性组分。近年来，围绕防风草内酯的药理研究越来越多，多篇研究论文报道防风草内酯对多种癌症干细胞有选择性杀灭效果。

但是，自1963年防风草内酯分离以来，至今未有其化学全合成研究报道。包括防风草内酯、异防风草内酯等天然产物的绝对立体构型也均未确认。这些大大限制了防风草内酯的进一步药物化学研究。

陈悦团队以文献中报道的绝对立体构型的防风草内酯作为目标分子，采用发散式合成完成了防风草内酯对映异构体和异防风草内酯的首次全合成，合成路线高效简洁，合成规模可达克级，合成路线中未使用任何保护基团。通过全合成也进一步确认和修正了防风草内酯、异防风草内酯的绝对立体构型。团队获得的足够量化合物为后续的抗肿瘤活性研究和构效关系的建立提供了基础。

通过防风草内酯衍生物的合成，陈悦团队初步揭示了防风草内酯骨架的构效关系，并通过实验确证了防风草内酯能够杀灭肝癌干细胞。

团队研究人员王良博士介绍，实验确证，针对测试对象——HepG2肝癌细胞，低浓度异防风草内酯能够降低其干细胞含量；在同等浓度下，异防风草内酯相比防风草内酯降低肿瘤微球形成能力更好，两者均比抗癌症干细胞候选药物ACT001（正在国内外进行临床试验的抗脑胶质瘤原创候选药）有更好的抑制活性。

“因此，可以说‘防风草骨架’具有进一步药物开发的潜力。我们的最终目标是获得一款抗肝癌药物，虽然目前已经有了很好的开头，但只是万里长城的第一步，还有很多难题需要攻克。”王良说。

据悉，该研究受国家自然科学基金、天津市自然科学基金、南开大学相关计划资助。

(责编：何淼、熊旭)