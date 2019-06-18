北方工业大学：今年计划招生2480人 人才培养注重国际化

人民网北京6月18日电 “北方工业大学以工为主，文理兼容，有学士、硕士、博士培养单位，理工文经管法艺七大学科门类，是一所综合性大学。”近日，北方工业大学北京地区宣传负责人、经济管理学院院长赵继新做客人民网2019高招系列访谈节目《招办主任来了》，解读了学校2019年最新的招生政策，介绍了经济管理学院的相关情况。

北方工业大学北京地区宣传负责人、经济管理学院院长 赵继新 卢静/摄

今年计划招生2480人 重视国际化培育

北方工业大学有43个本科专业，15个专业学位授权点，20个一级学科，学科门类比较齐全。2019年北方工业大学计划在全国27个省市自治区招生2480人。

学校去年开设两个国际班，分别是电信国际班和国际贸易国际班。国际班直接引入了美国密西西比大学的培养方案，学生在国内完成两年学习后，进入美国密西西比大学学习两年，毕业可以获得两所学校的毕业证书。国际班全英文教学，由国外老师授课，并且与密西西比大学学分互认。赵继新说：“去年我们的国际班招生非常火爆，虽然我们按照国内本科生的普通学费来收费，但学生享受的是国际化教育和国际化师资。”

此外，学校还设立了“3+2”“3+1+1”等国际合作项目，不断拓展国外资源，给学生提供多路径的选择，从而满足学生低成本出国的需求。

北方工业大学北京地区宣传负责人、经济管理学院院长 赵继新 卢静/摄

依托工业大学背景办经管 教学结合“云山物海”

“我们做经管专业，更多的是依托工业大学的背景。”赵继新表示，北方工业大学经济管理学院突出工科特色，教学过程中结合“云山物海”，比如云计算、物联网、大数据等，要求学生要“懂工”，培养有工科特色的经济管理类人才。

据介绍，北方工业大学经管学院现在有4个本科专业，2个一级学科，2个专业学位授权点，包括MBA和MPACC。学院设有企业管理研究所、会计研究所、金融与经济研究所、经济研究所，学生可以在老师的带领下，在研究所开展大学生科技活动。学院依托北京市实验示范中心，在实验示范中心设立创新创业平台，学生可以在此实现创新创业。

赵继新表示，为了拓宽学生的就业渠道，锻炼学生的实践能力，学院不断整合社会资源，与石景山工商联合作，工商联下属企业达1500多家，为学生调研或实习提供了非常广阔的平台。（何淼 褚昕岚）

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