中沙丝路智库联盟成立 共建人类命运共同体

人民网北京6月18日电 近日，由对外经济贸易大学发起的“中沙丝路智库联盟”在京成立。来自中央党校、中国社科院大学、清华大学、北京大学、对外经济贸易大学和沙特阿拉伯王国麦加大学、国王大学等国内外机构学者代表30余人与会。

在研讨环节，中央党校原副校长李君如表示，“一带一路”把经济全球化推进到了新阶段，过去的经济全球化从大西洋到太平洋基本都是海洋经济的全球化。随着“一带一路”倡议的落地后推进，亚洲和非洲广袤的内陆地区也加入了经济全球化，贸易保护主义阻碍不了世界全球发展，世界发展已经你中有我，我中有你，成为利益共同体，在这个基础上形成的命运共同体，谁也离不开谁，发展中国家将在“一带一路”推动形成的全球化中大有可为。

中国社科院大学21世纪当代中国马克思主义高等研究院常务院长邓纯东表示，面对全球治理困境，面对逆全球化思潮，要弘扬丝路精神，坚持不同国家要平等，遇到问题要以合作的态度共商，互相商量，找到最大的公约数，共建人类命运共同体。

对外经济贸易大学国际经济贸易学院教授蓝庆新在综合分析中沙经贸合作后对企业和国家的投资策略提出若干建议，包括建立风险防控评估机制、考虑当地社会和环境可持续发展、尽量雇佣当地员工、拓宽企业对阿拉伯市场信心的沟通渠道以及加大力量培养适合阿拉伯国家市场的投资管理型人才和语言人才等。

对外经济贸易大学党委副书记文君表示，该校致力于中国外贸事业的人才培养和科学研究，学校跟随“一带一路”倡议等开放发展浪潮，积极响应国家战略，通过智库平台建设凝结了一大批海内外知名专家学者，产出一批高水平的研究成果，这些都为中沙丝路智库联盟提供了合作基础。智库联盟决心把中沙丝路建设好，吸引更多高校和机构加入联盟，使之不断发展壮大。

据悉，中沙丝路智库联盟旨在发挥大学智库在促进“一带一路”国际合作中的独特作用，加强中国大学和中东大学之间的联系合作，共同开展全球开放发展条件下国际经济合作与人文交流研究，促进学者、企业和青年人之间的沟通和交流，推动丝路沿线国家和地区的文明互鉴，促进和保护文明多样性。（李依环 褚昕岚）

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