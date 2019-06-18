香港大学生冬奥组委实习上岗

操着粤语，20位朝气蓬勃的年轻人昨天走进冬奥组委会议楼。他们是来自香港的大学生，要参加北京冬奥组委举办的“香港青年冬奥会实习计划人员上岗见面会”，这意味着为期6周的实习工作开始。

见面会上，与会人员共同观看了北京冬奥会和冬残奥会筹办工作进展宣传片和竞赛项目知识介绍片，冬奥组委人力资源部、香港志愿者协会分别介绍了实习计划、工作安排以及实习人员遴选情况，香港青年学生代表作了交流发言，冬奥组委人力资源部负责人对实习人员寄语。

据了解，香港青年冬奥会实习计划是在京港两地政府的支持下，由冬奥组委人力资源部与香港特区政府民政事务局共同组织实施的。首批实习人员共20人，来自香港大学、香港中文大学、香港城市大学等6所高校，实习人员学科专业涵盖文学、法学、体育、传媒、工商管理等多个领域。自6月中旬至7月底，实习人员将在冬奥组委11个部门学习筹办工作业务知识，参与具体工作，在实践中获得锻炼提高。

香港大学信息管理系大四学生黄博谦告诉记者，“这次来到冬奥组委实习，令我感到很兴奋。能亲历冬奥会这件国家大事，参与到筹办工作中，是值得我一生回忆的经历。我将珍惜在北京实习的每一分、每一秒，用自己的行动，为冬奥会献计出力。”

为做好实习人员的遴选工作，香港特区政府民政事务局、香港志愿者协会面向香港高校进行了公开选拔，遴选了20位优秀青年代表。香港志愿者协会主席叶振都认为，“香港青年冬奥会实习计划很有意义，感谢冬奥组委的精心安排。我们希望通过这次实践活动，引导香港青年一代去理性爱国。每位香港青年学生都很珍视这次实习机会，他们将在实践中学习提高，也会在回港之后，向其他同学讲述北京之行的故事，成为京港两地交流合作的友谊使者。”

据了解，冬奥组委统筹国际国内两类人才资源，与相关国际组织合作选聘一批外国专家和外籍专业人才，与国内相关地区合作深化国内技术官员和赛事保障人员培养，与高校联合选拔和培养实习生，与相关行业协会合作组建滑雪战队，充分发动社会力量参与志愿服务工作，近一年多来，已经培养专业人才4000人次，为赛时运行提供了强有力的人才储备和智力支持。（吴东）

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