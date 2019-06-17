北京市房山区燕山羊耳峪小学召开“峥嵘七十载，与祖国同奋进”主题党日活动

近日，北京市房山区燕山羊耳峪小学党支部召开了以“峥嵘七十载，与祖国同奋进”为主题的党日活动。全体党团员教师、积极分子参加了活动。

活动伊始，党员骨干教师张歆带领全体教师回顾了新中国成立70周年以来那些国旗升起的大事件。通过生动的图片和文字，老师们真切感受到新中国成立70年来取得的历史性成就，每一个激动人心的时刻仿佛就在昨天，令人自豪、骄傲和幸福。作为一名人民教师，应该学习历史，把握当下，展望未来，时刻保持着教育的先进性，扎实做好学校给予的每一项任务，坚定的守住一名人民教师的初心。

三位青年教师分别讲述身边优秀教师的故事。他们中有爱生敬业、踏实肯干的老党员教师，有教学基本功扎实、干练的骨干教师，还有努力学习并积极实践的青年教师。这些身边的榜样散发着无限正能量，感染着身边的每一个人，每一位教师都在用实际行动在自己的岗位上坚守着“不忘初心”的信念。最后，全体老师唱响《我和我的祖国》，老师们用最朴实的方式表达炽热的爱国之情，彰显发自内心的喜悦之情，为新中国70华诞献礼。

本次主题党日活动进一步坚定了党团员教师的理想信念，激发了爱国爱岗、奋斗敬业的工作热情，激励大家在今后的工作中，时刻谨记党员身份，自觉发挥先锋模范带头作用，牢记使命，不忘教育初心，做一名合格的共产党员。

来源：北京市房山区燕山羊耳峪小学

(责编：褚昕岚(实习生)、熊旭)