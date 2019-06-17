北京市平谷区门楼中心小学举办“我和我的祖国”教职工歌咏比赛

为庆祝祖国成立70周年，歌唱社会主义美好生活，增强教师的责任感和使命感，展现广大教职工的新时代风采，近日，北京市平谷区门楼中心小学携手门楼中心幼儿园举行“我和我的祖国”教职工歌咏比赛。

全体教职工高度重视、认真准备，热情投入、激情高歌，表现了高度的团结精神和集体荣誉感，洋溢着积极向上的精神风貌。

本次活动，唱出了改革开放的成就感和自豪感，更唱出了中国人民坚定走中国特色社会主义道路、实现伟大复兴中国梦的信念，大家用激昂澎湃的歌声来表达对祖国的祝福与热爱。

来源：北京市平谷区门楼中心小学

(责编：褚昕岚(实习生)、熊旭)