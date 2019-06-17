大连理工大学举行建校70周年纪念大会 

大会现场（李昌林/摄）

人民网北京6月17日电（熊旭 李依环）“大连理工大学因新中国而生，因工业立国而兴，因科教强国而盛。站在建校70周年的新起点上，大工将以实际行动，为伟大的新时代共同礼赞，为伟大的祖国共同祝福，为学校美好的明天共同歌唱！”在16日举行的建校70周年纪念大会上，大连理工大学党委书记王寒松表示。

从1949年创办的大连大学工学院，到独立建制的大连工学院， 再到如今的大连理工大学，历经70年发展变革，大工如今已形成“一校两地三区”的办学格局，走出了一条跨越式发展道路。从新中国“四大工学院”之一，到进入国家“211工程”“985工程”建设行列，再到新时期入选世界一流大学建设高校，学校已累计培养各类学生25万余名，在各行各业皆发挥了重要作用。

辽宁省委常委、大连市委书记谭作钧在会上肯定了学校70年来对大连建设和发展作出的贡献，希望大工继续发挥优势，积极融入大连区域创新体系建设。他表示，大连市将一如既往支持学校发展， 与大工一道，继续谱写初心不改、“连理”情深的时代华章。

“70年来，大连理工大学在党的坚强领导下，为党和国家培养了数十万栋梁之才，为祖国的建设事业和辽宁经济社会发展作出了重要贡献，期待大工为新时代辽宁全面振兴、全方位振兴作出新的更大贡献。”辽宁省委常委、宣传部部长、省委教育工委书记张福海表示。

在《不忘初心 矢志一流》主题讲话中，大连理工大学校长、中国工程院院士郭东明回顾了学校70年的奋进历程。他郑重表示,大工将继续坚持以党和国家需要为奋进方向，为实现“两个一百年”奋斗目标、中华民族伟大复兴的中国梦和构建人类命运共同体作出更大贡献。

第二届功勋教师颁奖仪式（王增强/摄）

同时，大会还举行了大连理工大学第二届功勋教师、第三届杰出校友、2018校友年度人物颁奖仪式，表彰为大连理工大学的建设和发展作出突出贡献的教师、为党和国家事业、作出突出贡献的杰出校友、为母校发展贡献力量的优秀校友。

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