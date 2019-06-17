北京理工大学：志愿填报零调剂零退档 新增3大专业

人民网北京6月17日电 “只要填满专业志愿不重复，符合国家要求，我们承诺零调剂、零退档，肯定满足填报的专业志愿之一”。北京理工大学招生办公室副主任尹力近日做客人民网2019高招系列访谈节目《招办主任来了》，分享了学校2019年招生政策的最新变化，介绍了志愿填报、学校专业、国际化办学的相关情况。

北京理工大学招生办公室副主任尹力

志愿填报零调剂零退档 零门槛转专业

据悉，北京理工大学推出了“你的高考专业志愿你作主”的优惠政策，面向全国的普通高校招生本科第一批理科考生，“只要填满专业志愿不重复，符合国家要求，我们承诺零调剂、零退档，肯定满足填报的专业志愿之一”。尹力表示，针对部分高分考生，北京理工大学还可以直接满足其第一专业志愿。

在转专业方面，尹力表示，北京理工大学提供了灵活的零门槛转专业政策，除了国家政策规定不能转出的特殊招生类型及单独代码招生专业，其他同学转专业都是零门槛的。尹力表示，专业转出没有成绩的限制，只要转入的学院教学能够承受，课程能基本对接，就可成功实现转专业。

实行十大类招生 新增三大工科专业

据介绍，北京理工大学今年将新开设三个新工科专业：人工智能、数据科学与大数据技术、智能制造工程。学校沿袭往年的大类招生，今年共设有十个大类招生名目：其中包括徐特立英才班，学生可在全校理工科范围内任选一个专业进行就读，入校一年之后再进行选择；信息科学技术大类，涵盖了光电学院、自动化学院、计算机学院；理学与材料菁英班数理化专业实习雄厚，与中科院数、理、化所进行联合办学；材料学科是双一流建设学科，进入了全球QS前100强；机械与车辆学院的智能制造与车辆实验班在一个学院范围内进行招生；电子信息工程实验班在全国排名也较为靠前；精品文科班与中国人民大学、北京外国语大学等都有项目的合作，学生在进来后会再进行具体专业方向的分流。

北京理工大学招生办公室副主任尹力

与73个国家的300所大学合作 出国深造率近25%

“我们在校生三分之一以上的同学，都通过校际合作项目有过一次以上的留学交流经历”。尹力表示，北京理工大学与六大洲73个国家的300多所高水平大学签订了校际合作协议，有很多联合培养的项目，包括美国加州伯克利、哥伦比亚大学、英国牛津、剑桥、澳大利亚国立、德国TU9几所顶级的工科院校等，开展的合作包括海外的“2+2”双学位、为期一年的毕业设计、交换生、访学、短期项目等。

据了解，北京理工大学的出国深造比例近25%，尹力认为这与学校的国际合作交流“项目特别多、视野特别宽、经历特别丰富”有着密切的关系。（何淼 曹雯）

(责编：曹雯(实习生)、熊旭)