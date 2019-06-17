原标题：汕头大学本科“免学费”，并非恶性抢生源

汕头大学成为“国内第一所全日制本科生学费全额奖励的公立综合性大学”不应该是这一政策的亮点，学校更应该聚焦进行教育改革，以高质量本科教育、全额奖学金吸引学生。

6月16日，汕头大学在召开的新闻发布会上宣布，该校启动实施本科生学费全额奖励计划，首期奖励计划对象为2019级至2022级本科生，包括四年制专业和临床医学、口腔医学等五年制专业，也就是未来4届本科生可享受学费全额奖励，以支持这4届本科生在校修读完成本科所有课程。由此，汕头大学成为国内第一所全日制本科生学费全额奖励的公立综合性大学。

汕头大学的做法，并非用“新生高额奖学金”抢生源，而是对所有被该校录取的学生都实行免学费的全额奖学金政策。这种政策并不会影响高考录取秩序，学校也非只关注高分生源，而是把这作为一项整体办学改革。

教育部之所以要求高校不得用“新生高额奖学金”进行招生宣传，认为这是恶性抢生源，是出于两方面原因：

一是只针对高分生源，强化“唯分数论”，尤其是有的高校承诺给“状元”，给全省排位前千分之一、前百分之一的学生多少奖励。这给社会的感觉是，高校就抢高分学生，甚至有的高校为此掐架，斯文扫地。

二是高校在抢来生源之后，并不重视培养，抢生源只是抢“江湖地位”，以录取到多少高分学生、录取分数线，作为招生业绩。

与“新生高额奖学金”不同的是，汕头大学的免学费政策，并不只针对报考该校的高分学生，而是面向所有学生，这显然不属于恶性抢生源。同时，学校把这作为整体教育改革的一部分，而不只是只有免学费政策一项。免学费的全额奖学金政策，也只有进一步提高办学质量才会发挥更大的作用。毕竟，学费会影响部分学生选择，但是，并非决定性因素，决定性因素是学校的办学质量。

正是由于如此，汕头大学成为“国内第一所全日制本科生学费全额奖励的公立综合性大学”不应该是这一政策的亮点，学校更应该聚焦进行教育改革，以高质量本科教育、全额奖学金吸引学生。值得注意的是，我国中职学校就实行全免学费的政策，但中职的吸引力并不强，我国近年来也推出了公费师范生计划等免除学生学费的培养计划，但项目的最大吸引力不是免费，而在于培养质量，以及毕业后的出路。因此，汕头大学在推出免学费的全额奖学金政策后，还要在本科教育方面有更多的改革行动。

也有一些人期待更多学校学习汕头大学，推出类似政策。这需要理性看待。一方面，学校应该拓宽办学资源，获得更多的社会捐赠、校友捐赠，以设立奖学金。这也是发达国家的普遍做法，通过设立各类奖学金，为学生提供更好的求学环境。汕头大学之所以能实施这一政策，其经费来源就来自李嘉诚基金会捐资在汕头大学设立的专项奖助学金。如果不能拓宽社会捐赠，大学的奖学金制度，就会受到经费的局限。

另一方面，免费之后，这部分学费收入需要用其他经费补上，如果不能足额补上这部分经费，影响其他投入，反可能影响质量。当前，影响大学本科教育质量的主要原因是学校对本科教学投入不足，在免学费之后，进一步加大投入，尤其是引导教师投入本科教学，进行课程改革、教学改革，创新人才培养模式，才会既有面子又有里子。(熊丙奇 教育学者)

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